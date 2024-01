Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 17 gennaio 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Simona Fanzecco – Segretaria generale Cgil Cagliari e Laura Cappai – Psicologa e psicoterapeuta per parlare di manipolazione relazionale, spesso anticamera della violenza di genere

Luca Neri – Giornalista Unionesarda.it per gli aggiornamenti in tempo reale

Enrico Fresu – Giornalista Unionesarda.it per il report su sanità e carenza di personale

