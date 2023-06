Nuovo appuntamento con Caffè Corretto, questa settimana con la giornalista de L'Unione Sarda Maria Francesca Chiappe.

Puntata dedicata alle discriminazioni di genere sul posto di lavoro con Tiziana Putzolu, Consigliera regionale di parità, Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste, Sonia Marino, fondatrice Donna Immagine Città e con Giorgia Galante, ricercatrice universitaria.

Per l'ampia pagina dedicata alla vittoria del Cagliari Calcio a Bari è intervenuto Matteo Vercelli, giornalista de L'Unione Sarda e grande tifoso rossoblù, presente al San Nicola di Bari e Lele Casini, che ha raccontato come di consueto le emozioni del match, in diretta esclusiva su Radiolina. Immancabili gli aggiornamenti da Unionesarda.it con Enrico Fresu.

