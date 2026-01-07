Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa legata al Venezuela dopo un inseguimento durato più di due settimane attraverso l'Atlantico e mentre un sottomarino e una nave da guerra russi si trovavano nelle vicinanze.

Il sequestro è avvenuto dopo che la petroliera è sfuggita al “blocco” marittimo statunitense delle petroliere soggette a sanzioni e ha respinto i tentativi della Guardia Costiera statunitense di salire a bordo.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna americano ha guidato l'operazione con il supporto militare statunitense e ha dichiarato che «la petroliera Marinera è stata messa in sicurezza ed è sotto la custodia degli Stati Uniti».

Attualmente, a bordo sono presenti funzionari delle forze dell'ordine statunitensi, ha affermato il funzionario.

(Unioneonline)

