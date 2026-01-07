Venezuela, gli Usa suquestrano una petroliera russa: ira di MoscaForze militari degli Stati Uniti hanno preso il controllo della Marinera, fino a pochi giorni fa chiamata Bella-1
Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa legata al Venezuela dopo un inseguimento durato più di due settimane attraverso l'Atlantico e mentre un sottomarino e una nave da guerra russi si trovavano nelle vicinanze.
Il sequestro è avvenuto dopo che la petroliera è sfuggita al “blocco” marittimo statunitense delle petroliere soggette a sanzioni e ha respinto i tentativi della Guardia Costiera statunitense di salire a bordo.
Il Dipartimento per la Sicurezza Interna americano ha guidato l'operazione con il supporto militare statunitense e ha dichiarato che «la petroliera Marinera è stata messa in sicurezza ed è sotto la custodia degli Stati Uniti».
Attualmente, a bordo sono presenti funzionari delle forze dell'ordine statunitensi, ha affermato il funzionario.
(Unioneonline)