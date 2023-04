«Aiuta l'amato popolo ucraino ed effondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa' che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie. Apri i cuori dell'intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo».

«Affrettiamoci a percorrere sentieri di pace e di fraternità».

Sembra soffiare forte il Vento accogliente e gentile della Pace. Prima durante la Via Crucis, con un russo ed un ucraino chiamati significativamente a pregare insieme, poi affacciandosi sulla loggia centrale della facciata di San Pietro, Papa Francesco, proprio nel giorno del Cristo Risorto, ha trovato il modo di rivolgere la sua attenzione ai grandi del mondo e di pregare con forza per il dono della pace. Ed ancora, quasi a rimarcare il messaggio, che è apparso centrale nel contesto del suo discorso, Papa Francesco ha voluto concludere l’Urbi et Orbi ricordando per ben tre volte le parole di Cristo apparso dopo la Resurrezione ai suoi discepoli: «Pace a voi».

La Pace, solo la Pace sempre e comunque. Ci troviamo ancora una volta davanti ad un conflitto, quello tra russi e ucraini, che non potrà che recare con se conseguenze imprevedibili, un conflitto che vede coinvolte le maggiori potenze occidentali.

Negli anni passati, ossia in anni che parevano dimenticati, l’Occidente si era mosso contro l’Iraq di Saddam Hussein, in una guerra che sopraggiungeva a sconvolgere il mondo dopo quella, anch’essa cruenta, ricordata come la “guerra del Golfo”. Probabilmente ad oggi, in maniera più intensa di allora, questo conflitto sembra essere riuscito ad interessare il mondo occidentale, e con esso, tutta la sua opinione pubblica intellettualmente divisa fra chi lo ritiene necessario e doveroso, e chi invece no, fra coloro che paiono ritenere imprescindibile un interessamento importante da parte dell’ONU e coloro che, invece, parrebbero ritenerlo superfluo, fra quanti siano contrari alla guerra a prescindere siccome la guerra non sarebbe in alcun caso idonea a portare alcun vantaggio in termini umani, e quanti siano, o paiano essere propensi a sostenere che le guerre siano uno di quei cosiddetti “mali necessari” utili per abbattere “mali peggiori”.

Ma in fondo, al di là delle singole posizioni, a rilevare sembrerebbe essere solo l’esortazione Papale: “Pace a Voi”.

E su quella esortazione i potenti del mondo, i decisori politici, coloro che nei fatti tengono insieme i destini del mondo, dovrebbero soffermarsi a riflettere per trovare canali forti di dialogo, da qualunque “parte” provengano (financo dalla Cina) perché, probabilmente, non paiono esistere fini “giusti” tali da giustificare una guerra, con tutta la sua carica di violenza, con tutto il suo “portato” in termini di morte e di distruzione. In guerra non parrebbero esserci né vincitori né vinti, in guerra tutti sembrano essere “perdenti” in considerazione del “prezzo” da pagare, e la vera vittoria sembra essere solo la Pace, perché la Pace non pare avere bisogno di aggettivi rafforzativi a sostenerla, è sempre incondizionatamente “giusta” a prescindere, altrimenti si finirebbe per colorarla di connotazioni personalistiche che non potrebbero fare altro se non definirla in senso relativo a favore dell’uno o dell’altro dei contendenti. Intendiamoci meglio: può mai una guerra, un conflitto che dir si voglia, ritenersi necessaria(o) e/o peggio inevitabile, e/o giusta(o)?

Non sarebbe maggiormente opportuno, considerata la evoluzione dei sistemi dialogici di risoluzione pacifica delle controversie, utilizzare altri mezzi, in primis la diplomazia, siccome “grande assente” nel contesto presente? In un contesto temporale, quale quello attuale, ove l’opinione pubblica parrebbe aver assunto un ruolo centrale di indirizzo politico, può ritenersi utile e/o necessario disquisire in difesa delle ragioni di una guerra? Visto e considerato che le conseguenze sul piano civile, ossia quelle coinvolgenti le comunità direttamente o indirettamente coinvolte nei luoghi degli scontri o attraversate dagli eserciti, sono davvero pesantissime. Generalmente, si sarebbe propensi a ritenere che solo ed unicamente allorquando ogni altro tentativo di risoluzione pacifica dei conflitti sia fallito, sia possibile, sebbene non auspicabile, arrivare alla sua definizione armata.

Mai “giusta” intendiamoci, ma purtroppo possibile in termini percentualistici. Quelle di giustizia e ingiustizia sembrerebbero nozioni indefinite siccome probabilmente mutevoli in rapporto ai contesti di riferimento e adattate, di volta in volta al fine “umano”, ed in quanto tale fallibile talvolta, da raggiungere. Insomma, dicendolo altrimenti, ciò che per taluni può apparire “giusto” dal punto di vista del diritto, ben potrebbe per altri, e parimenti, essere avvertito come “ingiusto” dal punto di vista etico e viceversa. A marcare la differenza, probabilmente, potrebbero essere sempre i “mezzi” impiegati a raggiungere i “fini” se non anche i “fini” medesimi: ius ad bellum e ius in bello, qualcuno potrebbe pur invocare, ma è di per sé una utopia.

Si potrebbe argomentare per ore, per giorni, per mesi, financo per anni, ma si arriverebbe sempre e comunque alla stessa conclusione: i conflitti possono e debbono risolversi, oggi più che mai, solo attraverso accordi che consentano la coesistenza dignitosa tra contendenti perché, a prescindere da qualsivoglia ragione e/o motivazione di fondo, ad apparire incontestabile, con buona verosimiglianza, sembrerebbe essere che una guerra pure combattuta in nome e in difesa dei diritti dell’uomo, finisca per violare essa stessa quegli stessi diritti venendo meno ai suoi assunti di base. Quello tra russi e ucraini non è certamente il primo conflitto che coinvolge l’intero Occidente in maniera così intensa, soprattutto sul piano mediatico, ma ad onore del vero, pare essere il primo, da diversi anni a questa parte, che incombe anche fisicamente, economicamente e politicamente sui nostri confini al punto da instillare un logorante senso di sopraffazione.

Fino ad oggi ci si è limitati a prendere posizione su guerre che comunque parevano apparire lontanissime, e che, tutto considerato, si caratterizzavano per replicare, in politica estera, nel bene e nel male, gli stessi schieramenti della politica interna con tutto ciò che ne conseguiva sul piano della stabilità interna. Ad oggi, pure questa parvenza di univocità parrebbe stravolta, siccome tanto la destra, quanto la sinistra, parrebbero apparire come spaccate al loro interno tra “filorussi” e “filoucraini”.

Ma non si potrebbe essere semplicemente “filoumani” e lavorare incessantemente per la pace? Ha ancora senso discorrere in termini di ragioni e di torti in un contesto ove ciascuno dei contendenti sembra avere le proprie ragioni e i propri torti? Non sarebbe meglio perseguire con determinazione quell’anelito di pace che pare pervadere oramai le popolazioni occidentali affaticate e stanche per gli esiti e le conseguenze del conflitto armato? Opportuno e quanto mai necessario si profila il seguire l’esortazione del nostro Santo Padre, Papa Francesco: “Pace a Voi”. “Affrettiamoci a percorrere sentieri di pace e di fraternità”.

Giuseppina Di Salvatore

