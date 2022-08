Le forze russe continuano a rapire i residenti nella parte occupata della regione ucraina di Kherson e ad usare la violenza durante gli interrogatori dei detenuti: lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta Ukrinform.

"A Kherson, gli occupanti hanno rapito tre uomini e una donna. Le loro case sono state perquisite con il pretesto di una ricerca di armi illegali. Le case sono state saccheggiate, mentre i proprietari sono stati portati via in un luogo sconosciuto", si legge in un comunicato.

Se alla fine le persone rapite tornano a casa, sottolinea la nota, raccontano che durante gli interrogatori i loro rapitori hanno usato la violenza.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito le notizie di ora in ora

Ore 8.15 – Kiev: “Ucraino spiava per i russi, arrestato”

La polizia di Chernihiv, città nel nord-est dell'Ucraina, ha arrestato un collaboratore delle forze armate russe sorpreso a scattare fotografie di una scuola locale con una app di geolocalizzazione installata sul suo telefono cellulare. Secondo quanto riporta Ukrinform, l'uomo - un 49enne originario di Sebastopoli, in Crimea, ma residente a Chernihiv dal 2016 - passava ai russi, in cambio di denaro, le immagini dei siti fotografati, con i relativi dati sulla loro esatta ubicazione. Nel suo cellulare sono state trovate, oltre alle foto della scuola, immagini di fermate di autobus, chiese ed altri siti frequentati dal pubblico.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata