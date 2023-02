«Con il mondo sull'orlo di una guerra nucleare tra Russia e i Paesi della Nato, io vengo criticato perché sto chiedendo che insieme ai sostegni per l'Ucraina, da sempre condivisi e votati da Forza Italia, si apra immediatamente un tavolo per arrivare alla pace. Questo è un dovere per un partito come il Ppe. Ritengo che il tema non sia più rinviabile e chiedo che venga messo subito all'ordine del giorno nelle riunioni del Ppe».

Così Silvio Berlusconi, in un post su Facebook che arriva nel pieno della polemica politica innescata dalle sue dichiarazioni di domenica scorsa, quando aveva biasimato la premier Giorgia Meloni per l’incontro con il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, indicato come responsabile del conflitto in Ucraina.

«Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore», le parole dell’ex presidente del Consiglio. Parole che hanno scatenato reazioni anche a livello europeo, con il Partito Popolare, cui fa riferimento anche Forza Italia, che, per voce del capogruppo Manfred Weber, ha deciso «di annullare le giornate di studio in programma a Napoli» proprio «a seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina».

Ora arriva la precisazione del numero uno azzurro, che invita ufficialmente il Ppe a intraprendere azioni per facilitare il dialogo tra Kiev e Mosca.

