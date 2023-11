l portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al Ansari ha annunciato che è stato raggiunto l'accordo per prorogare di altri due giorni la tregua tra Israele e Hamas a Gaza. Lo annuncia lo stesso al Ansari su X. La notizia è stata confermata anche da Hamas, la tregua sarebbe scaduta a mezzanotte.

Ancora non sono stati ufficializzati i termini dell’accordo. L'ipotesi di cui aveva parlato l’Egitto prevedeva il rilascio di 10 ostaggi di Hamas, donne e bambini, contro 30 prigionieri palestinesi ogni giorno; vale a dire che in due giorni verrebbero rilasciati 20 israeliani contro 60 palestinesi, rispettando il rapporto di un israeliano per 3 palestinesi.

Sarà esteso anche il cessate il fuoco a Gaza, la fornitura di aiuti e sarà vietato il sorvolo dei droni israeliani. Oggi è previsto lo scambio di 11 ostaggi di Hamas contro 33 detenuti palestinesi.

Continua intanto il passaggio degli aiuti a Gaza nel quarto giorno di cessate il fuoco. Oggi in programma c’era la consegna di 200 camion merci di prima necessità e sette cisterne con 130mila litri di carburante, oltre a 75 tonnellate di gas domestico.

I camion sono entrati nella Striscia attraverso il meccanismo concordato, viaggiando verso il valico di terra di Al-Awja nel centro per l'ispezione, per poi tornare e scaricare il loro carico sul lato palestinese della Striscia di Gaza. Il volume degli aiuti resta però troppo basso - osservano autorità egiziane - a causa delle «misure ostruttive messe in atto dalla parte israeliana».

