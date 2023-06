Parla per la prima volta dal tentato golpe in Russia il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin, che ha postato su Telegram un audio di 11 minuti senza rivelare il luogo in cui si trova. Che dovrebbe essere la Bielorussia, almeno stando a quanto riferito dalle autorità russe.

La Wagner è partita in marcia verso Mosca per «esprimere una protesta» e «non per rovesciare il governo del Paese», ha detto. Il motivo? Le autorità avevano deciso di sciogliere la formazione paramilitare il primo luglio a seguito di «intrighi».

Prigozhin e gli altri ufficiali della Wagner avevano deciso di deporre le armi a Rostov il 30 giugno, rifiutando però di entrare a far parte delle forze armate regolari entro il primo luglio, come era stato imposto dal ministero della Difesa. Ma poiché sono stati «bombardati», hanno intrapreso la cosiddetta «marcia della giustizia» verso Mosca, «non per rovesciare il potere legittimo, ma per esprimere una protesta».

La spedizione aveva dunque l’obiettivo di evitare la «distruzione» della compagnia e chiamare alle loro responsabilità «quegli individui» che «hanno commesso un enorme numero di errori nell'operazione militare speciale» in Ucraina.

Quanto al ruolo del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, la cui mediazione avrebbe messo fine alla spedizione dei mercenari verso Mosca: aveva offerto di trovare una soluzione «per la continuazione delle operazioni della Wagner in una giurisdizione legittima».

