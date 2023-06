Le autorità russe non perseguiranno i mercenari del Gruppo Wagner che sabato hanno marciato su Mosca, nel tentativo di mettere in atto un golpe, salvo fermarsi a 200 km dalla capitale «per evitare spargimenti di sangue». E anche il loro leader, Yevgeny Prigozhin, avrà una sorta di immunità: l'inchiesta penale nei suoi confronti sarà sospesa e l’ex “cuoco di Putin” andrà in Bielorussia.

La ha annunciato il Cremlino, tramite il portavoce Dmitri Peskov, spiegando che «evitare spargimenti di sangue, conflitti interni e scontri con risultati imprevedibili era l'obiettivo più importante».

«È stato raggiunto un accordo (mediato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ndr) sul fatto che la Wagner sarebbe tornata alle sue basi», ha aggiunto Peskov, sottolineando che a quei combattenti che non hanno partecipato alla ribellione sarà permesso di unirsi formalmente all'esercito russo.

Ma la situazione in Russia è più che mai caotica. E ci si chiede cosa abbia realmente significato il tentativo di putsch guidato da Prigozhin. Tanti gli interrogativi e le ipotesi.

Forse il capo della Wagner è utilizzato da qualcuno ad alto livello - magari un gruppo di oligarchi

scontenti dell'andamento del conflitto in Ucraina - per eliminare il presidente Vladimir Putin? Oppure è lo stesso Cremlino a servirsi di un alleato da sempre fidato per scopi che al momento non sono chiari? Qualcuno pensa ad una mobilitazione generale, altrimenti difficile da far digerire alla popolazione,

oppure alla possibilità per lo stesso Putin di presentarsi – agli occhi dei russi ma anche di tutto il mondo - come il vero leader moderato capace di tenere a freno le spinte estremiste.

Altri pensano a una mossa studiata per silurare il ministro della Difesa Shoigu, contro cui lo stesso capo della Wagner si è scagliato negli ultimi mesi dopo la fallimentare strategia militare in Ucraina.

Di certo quello che è accaduto e che accadrà in Russia è tenuto sotto costante monitoraggio dalle intelligence internazionali, a cominciare da quelle americane.

Durante l’avanzata della Wagner verso Mosca ci sono stati contatti ad altissimo livello tra i Paesi del G7, il presidente Usa Joe Biden ha avuto colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Sholz, con il leader francese Emmanuel Macron e con il premier inglese Rishi Sunak. E quest’ultimo ha convocato il comitato d’emergenza Cobra, come accade solo in momenti di massima tensione e pericolo.

I timori sono, anche e soprattutto, per gli armamenti russi, compresi quelli nucleari.

Secondo il New York Times le autorità statunitensi erano state informate da giorni dei piani del capo del gruppo di mercenari Wagner. I responsabili della sicurezza nazionale degli Stati Uniti erano sono stati avvertiti mercoledì scorso che Prigozhin si stava preparando ad agire. E la loro preoccupazione immediata, dicono le fonti di intelligence, sarebbe stata appunto come un eventuale golpe avrebbe influenzato il controllo di Mosca sul suo arsenale di armi nucleari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata