Un famoso regista iraniano, Dariush Mehrjui, 84 anni, e sua moglie, Vahideh Mohammadifar, sono stati accoltellati a morte nella loro villa nel comune di Meshkindasht di Karaj, nella provincia di Alborz, a ovest di Teheran, secondo quanto riferito dai media locali ieri sera. La polizia è arrivata sul posto allertata dalla figlia di Mehrjui, che ha trovato i corpi.

Sui social media circola voce che fossero decapitati, ma non ci sono conferme ufficiali. Il capo della polizia di Alborz, Hamid Hadavand, ha dichiarato che le prove indicano che l'omicidio è avvenuto ad opera di persone non identificate, con ferite da coltello al collo e in altre parti del corpo.

Prima dell'incidente, Mohammadifar, una scrittrice, aveva scritto sui social media che la coppia era stata minacciata con un coltello da un individuo non iraniano, presumibilmente un cittadino afghano.

