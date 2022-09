La soluzione per risparmiare acqua ed energia? “Fare la doccia in due”.

La proposta – che sta facendo discutere – arriva da Simonetta Sommaruga, 61 anni, ministro dell’Ambiente della Svizzera, alle prese – così come altre nazioni – con rincari e problemi di approvvigionamento energetico. Senza contare la necessità di salvaguardare il Pianeta.

Secondo Sommaruga lavarsi a due alla volta consentirebbe di ridurre i consumi del 15% nel corso dell’inverno e – come ha spiegato nel corso di una intervista al quotidiano 20 Minuten – dovrebbe essere un’abitudine da unire ad altre buone pratiche salva-energia, come “spegnere il computer o le luci quando non servono”.

Il suggerimento ha, come detto, trovato ampia risonanza, specie sui social network, come già successo per altre proposte finalizzate al risparmio (la cottura della pasta a fuoco spento, ad esempio).

Vista l’ampia l’eco – e anche i molti commenti scettici e all’insegna dello scherno – Sommaruga ha poi precisato: “Era una proposta rivolta ai giovani, perché capisco che la doccia assieme non è una modalità adatta a chi è avanti con l’età”.

