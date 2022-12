A Parigi la conferenza internazionale intitolata “Solidali con l’Ucraina”.

Ad aprire i lavori il presidente francese Emmanuel Macron, che nel suo intervento ha affermato che l'obiettivo è raggiungere risultati «molto concreti per consentire alla popolazione ucraina di resistere durante l'inverno».

Macron ha anche annunciato che la Francia si è impegnata in aiuti all'Ucraina per 125 milioni di euro, gli altri paesi della Conferenza di Parigi per altri 400 milioni.

Gli aiuti francesi – ha spiegato Macron - «copriranno i settori dell'accesso all'energia e l'elettricità, l'accesso all'acqua, gli aiuti alimentari, le infrastrutture sanitarie, di trasporto, la sicurezza civile e le azioni di sminamento». Gli aiuti consentiranno, in particolare, di inviare a brevissimo termine 63 nuovi generatori elettrici ad alta potenza».

«La maggior parte delle nostre centrali sono danneggiate dai bombardamenti russi. Ogni giorno i nostri ingegneri devono staccare milioni di ucraini dalla rete elettrica», ha detto alla Conferenza il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, aggiungendo che «l'Ucraina ha bisogno di almeno 800 milioni di euro come aiuto d'emergenza per il settore energetico».

«Faremo tutto il possibile - ha concluso Zelensky - per far fronte al blackout e al terrore energetico».

E anche l'Italia «è pronta a fare la sua parte per aiutare la popolazione ucraina». Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando: «Non è soltanto una questione militare. Noi abbiamo inviato decine e decine di tonnellate di materiale elettrico, di trasformatori, di commutatori, per permettere all'Ucraina di avere una rete elettrica funzionante durante l'inverno e anche per favorire il riscaldamento della popolazione civile».

Di Ucraina ha parlato anche Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.

Quello del governo – ha detto la premier – è «un impegno verso la causa ucraina che fino dall'inizio abbiamo sostenuto a 360 gradi, in coerenza con lo sforzo dell'Ue, della Nato e delle nazioni a noi vicine. Il governo ribadisce il pieno appoggio a Kiev in tutte queste dimensioni. Piaccia o no a chi, per certi versi comprensibilmente, vorrebbe voltarsi dall'altra parte, il conflitto in Ucraina ci riguarda tutti – ha aggiunto la presidente del Consiglio - per questo con convinzione e a viso aperto continueremo a impegnarci per ogni sforzo diplomatico utile per la cessazione dell'aggressione russa».

