Improvvisa (ma non troppo inaspettata) escalation delle tensioni al confine russo-ucraino dopo che il presidente Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento dell’indipendenza delle due autoproclamate repubbliche del Donbass, di Donetsk e Lugansk, ostaggio dei separatisti filo-russi già dal 2014.

Un annuncio cui ha fatto seguito l’ingresso di nuove colonne dell’esercito russo "per assicurare la pace" nel Donbass, è la versione del Cremlino, in seguito alla richiesta dei leader delle due entità filo-russe. Ma il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov si dice ancora pronto a incontrarsi con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken: un vertice tra Blinken e Lavrov è previsto per giovedì a Ginevra.

"Rimaniamo aperti alla diplomazia e a una soluzione diplomatica ma non permetteremo un nuovo bagno di sangue" nel Donbass, ha scandito l'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina.

L'Ucraina attende ora un "chiaro sostegno" da parte dell'Occidente contro la Russia, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, perché “con il riconoscimento dei ribelli la Russia ha violato la nostra sovranità”.

La reazione occidentale arriverà nelle prossime ore: la Casa Bianca conferma che imporrà nuove sanzioni. Anche l’Ue si muove: "L'Unione ribadisce il suo incrollabile supporto all'indipendenza, alla integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina nell'ambito dei confini internazionalmente riconosciuti. L'Ue reagirà con sanzioni dirette nei confronti di chi è coinvolto in quest'azione illegale", si legge in una dichiarazione congiunta della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e del presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Johnson: “Sanzioni contro 5 banche e oligarchi” – Il Regno Unito annuncia sanzioni contro 5 banche russe e per congelare tutti gli asset britannici di alcuni noti oligarchi considerati vicini al presidente Vladimir Putin. Lo rende noto il premier Boris Johnson al Parlamento di Westminster, insistendo che si tratta solo di una prima tranche di sanzioni economiche cui ne seguiranno altre se la situazione non cambierà.

La Germania sospende Nord Stream 2 – La Germania ha sospeso l'autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2, importante progetto di trasporto di gas proveniente dalla Russia in Europa occidentale, passando per la Germania. Lo ha annunciato il cancelliere Olaf Scholz, spiegando di aver chiesto di interrompere il processo di revisione del gasdotto da parte dell'autorità di regolamentazione tedesca. "Sembra tecnico, ma è il passaggio amministrativo necessario", ha spiegato sottolineando che con questo stop procedurale "non può esserci alcuna certificazione del gasdotto. E senza questa certificazione, Nord Stream 2 non può entrare in funzione".

Primo ok degli ambasciatori Ue a sanzioni “mirate” per Mosca – Primo via libera della riunione degli ambasciatori Ue (Coreper II) al pacchetto di sanzioni da mettere in campo contro la Russia. La presidenza francese sottolinea che "c'è unità" da parte degli Stati membri nella reazione alle decisioni russe. "C'è determinazione a prendere sanzioni mirate contro le persone coinvolte" nelle operazioni nel Donbass, "in coordinamento con i nostri alleati".

Draghi: “La via del dialogo resta essenziale” – "Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell'Europa. La via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell'ambito dell'Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia". Così il premier Mario Draghi in apertura del suo discorso all'insediamento di Franco Frattini al Consiglio di Stato.

Borrell: “Oggi la Ue adotterà le prime sanzioni” – "Oggi pomeriggio adotteremo le prime sanzioni" nei confronti di Mosca. Lo ha detto l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell, arrivando a Parigi al Forum per la Cooperazione Indo-Pacifica. "Un Consiglio degli Affari Esteri informale si terrà dopo questo Forum", ha annunciato Borrell dicendosi "certo del voto unanime" dei Paesi membri.

Kiev: “Due soldati uccisi nella notte” – Due soldati ucraini sono stati uccisi da bombardamenti la notte scorsa e altri 12 sono rimasti feriti: lo ha reso noto la Joint Forces Operation del ministero della Difesa ucraino in un rapporto pubblicato questa mattina. Lo riporta il Guardian. Il documento sottolinea che l'Ucraina ha registrato 84 violazioni del cessate il fuoco nelle ultime 24 ore da parte delle forze appoggiate dalla Russia, 64 delle quali con armi vietate dagli accordi di Minsk.

Onu: “Reale rischio di conflitto” – "Le prossime ore e giorni saranno critici. Il rischio di un grande conflitto è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi". Lo ha detto il sottosegretario agli affari politici dell'Onu, Rosemary Dicarlo, alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina, assicurando "il pieno impegno del segretario generale a lavorare per una soluzione diplomatica dell'attuale crisi". "Ci rammarichiamo anche - ha aggiunto - per l'ordine di schierare truppe russe nell'Ucraina orientale, come riferito in una 'missione di mantenimento della pace'".

