Attraverso una serie di messaggi ha minacciato una sparatoria di massa ed è stato arrestato.

Il protagonista è un bambino di soli 10 anni che in Florida è finito in manette nella scuola elementare di Cape Coral, dove sono intervenuti gli agenti di polizia che lo hanno preso in custodia e portato via.

“Non è il momento di agire come un piccolo delinquente, non è divertente. Questo bambino ha lanciato una falsa minaccia e ora ne sta pagando le vere conseguenze", ha spiegato lo sceriffo Carmine Marceno.

La minaccia è apparsa in tutta la sua gravita alla luce della strage alla scuola elementare del Texas, dove un diciottenne ha aperto il fuoco e ucciso 21 persone.

(Unioneonline/s.s.)

