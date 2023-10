Israele lancerà un'ampia operazione via terra contro Hamas a Gaza nelle prossime 24-48 ore.

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali Israele avrebbe chiesto agli Stati Uniti missili per l'Iron Dome, bombe di piccolo diametro, munizioni per mitragliatrici e una maggiore cooperazione nella condivisione di informazioni di intelligence.

Nella notte intanto sono stati «più di 500» gli obiettivi di Hamas colpiti, tra attacchi aerei e colpi di artiglieria nella Striscia di Gaza: «Aerei da combattimento, elicotteri, aerei e artiglieria hanno colpito più di 500 obiettivi dei terroristi di Hamas e della Jihad islamica», ha affermato l'esercito in un comunicato.

Da sabato, giorno in cui Hamas ha avviato contro Israele l’operazione «Diluvio al-Aqsa», le vittime dei raid, comprese quelle del terribile massacro del rave party israeliano alla frontiera, sono arrivate ad oltre 700. Dei circa 2.500 feriti, molti sono gravi. E all'appello mancano ancora in centinaia.

Tel Aviv e Gerusalemme sono come città fantasma, con la popolazione barricata in casa dopo la pioggia di razzi. Il Paese sta chiudendo: le compagnie aeree una dopo l'altra stanno cancellando i voli da e per l'aeroporto Ben Gurion. Molti turisti, non solo italiani, sono rimasti bloccati.

Sull'altro versante, quello di Gaza, i morti sotto gli attacchi furiosi dell'aviazione israeliana sono arrivati ad oltre 400 tra civili e miliziani, con 2.300 feriti.

