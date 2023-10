La battaglia contro Hamas si sposta sempre più sul terreno di Gaza e l'invasione della Striscia da parte delle truppe israeliane è data per vicina.

Il premier Benyamin Netanyahu, parlando ai soldati della Brigata Golani schierati davanti Gaza con i tank pronti, li ha esortati a «combattere come leoni». «Vinceremo - ha insistito - con tutta la nostra forza». «Ora vedete Gaza da lontano, presto la vedrete dall'interno. L'ordine arriverà», ha annunciato alle truppe il ministro della Difesa Yoav Gallant. «La battaglia si sta spostando sul territorio di Hamas» a Gaza, gli ha fatto eco Yaron Finkelman, comandante del Fronte sud di Israele, l'uomo in prima linea davanti alla Striscia. «Questa guerra - ha spiegato - ci è stata imposta da un nemico spietato che ci ha inferto un colpo significativo. Li abbiamo fermati e bloccati. Li stiamo colpendo duramente e siamo determinati a prevalere sul loro stesso territorio».

Mentre nella notte sono stati più di 100 gli obiettivi di Hamas colpiti da Israele durante la notte a Gaza (tra questi anche un esponente del comando navale di Hamas, Amjad Majed Muhammad Abu 'Odeh, ritenuto da Israele corresponsabile dell'attacco dello scorso 7 ottobre e del massacro dei civili israeliani) la visita del presidente Usa Joe Biden a Tel Aviv ha convinto Israele a dare l'ok al passaggio di aiuti umanitari dall'Egitto attraverso il valico di Rafah, a partire da oggi, per la stremata popolazione dell'enclave palestinese. Ma tutto sembra accelerare verso l'operazione di terra, mentre si è infittita la pioggia di razzi che arrivano, anche in contemporanea, dalla Striscia e dal Libano, sempre più invischiato nel conflitto.

Nella Striscia la situazione peggiora di ora in ora con circa un milione di sfollati. I morti sono arrivati a 3.785, inclusi 1.524 minori (molti delle stesse famiglie), con 12.493 feriti. In Israele le vittime sono oltre 1.400 (306 soldati) e il numero di sfollati - dal sud e dal nord sotto il fuoco degli Hezbollah - è stimato in circa 600.000. Le sirene di allarme - che costringono intere aree del Paese a correre nei rifugi - hanno risuonato più volte nel sud e nel centro del Paese, compresa Tel Aviv.

Intanto una nave da guerra della marina statunitense ha abbattuto tre missili lanciati dallo Yemen e diretti a nord. La Uss Carney, un cacciatorpediniere della Marina, secondo i media Usa si trovava nel Mar Rosso quando ha intercettato i tre missili. Non è immediatamente certo se fossero diretti contro Israele ma i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno espresso sostegno ai palestinesi e hanno minacciato Israele.

(Unioneonline/D)

