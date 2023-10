Sono centinaia le vittime degli attacchi di Hamas contro Israele: 300 israeliani, 232 palestinesi. 1.700 i feriti nell’ultimo bilancio ufficiale.

Ieri mattina è scattata l’operazione “Diluvio al-Aqsa" che ha visto il lancio di razzi e incursioni a Sderot, nel sud del Paese. Azioni rivendicate da Mohammad Deif, capo di Hamas, che ha parlato di “grande rivoluzione”.

La parola “guerra” è la diretta conseguenza dopo la rappresaglia israeliana sulla Striscia di Gaza, ed è quello che gli osservatori internazionali hanno già anticipato nelle scorse ore. Per il New York Times «un’invasione di Gaza non può essere esclusa», e gli attacchi vengono identificati «come lo choc dell’11 settembre per l’America».

«Se Hamas ha preso soldati israeliani come prigionieri e li ha portati a Gaza, un'operazione a Gaza appare altamente probabile», aggiunge l'ex ministro degli Esteri svedese Carl Bildt. La risposta di Netanyahu all'attacco giocherà un importante ruolo nel decidere le sorti dell'ambizioso piano al quale lavorano gli Stati Uniti per una normalizzazione dei rapporti fra Israele e Arabia Saudita. «Probabilmente infliggerà un colpo pesante, se non farà naufragare del tutto» l'intesa, mettono in evidenza altri osservatori.

«Ci vendicheremo con Hamas per questa giornata nera» ha detto il premier Benjamin Netanyahu in un discorso alla nazione nel quale ha ribadito che «l'esercito userà tutto la sua forza per scalzare Hamas, li colpiremo ovunque». «Quanto accaduto non si era visto in Israele e farò in modo che non accada di nuovo». Secondo il premier «sarà una guerra per la quale occorrerà tempo, sarà difficile, giorni di sfida sono davanti a noi». Poi ha ammonito Hamas a «non torcere un solo capello agli ostaggi a Gaza». «Voi - ha aggiunto rivolgendosi a loro - fate parte della catena degli eroi di Israele e siamo tutti con voi».

L’ipotesi che dietro gli attacchi ci fosse l’Iran è stata confermata da un portavoce di Hamas, Ghazi Hamad, che parlando alla Bbc ha riferito di aver ricevuto «il sostegno dell’Iran».

