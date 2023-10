Raid aerei e incursioni israeliane senza sosta nella Striscia di Gaza nella notte tra venerdì e sabato, per colpire le postazioni di Hamas, dopo che lo Stato ebraico ha ordinato l’evacuazione di oltre un milione di persone dalla città.

Secondo l’Onu sono circa 423mila i palestinesi che hanno lasciato le loro case a Gaza, anche prima dell'ordine di Israele di lasciare la parte nord della Striscia, mentre i media locali parlano di «molte vittime»:

Bombardate anche postazioni degli Hezbollah in Libano, mentre si cercano i dispersi che mancano all’appello, le vittime si contano a migliaia e si continua a temere per la sorte degli ostaggi in mano ad Hamas.

Le notizie del 14 ottobre

Gaza, quasi 2.000 morti – Dall'inizio delle ostilità i morti a Gaza per gli attacchi israeliani sono stati 1.900. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità di Hamas, specificando che solo ieri sono stati 256 i morti (compresi 20 minori) e 1.788 i feriti.

Biden: «Cerchiamo gli ostaggi come dannati» - Il presidente Joe Biden afferma che gli Stati Uniti stanno "lavorando come dannati" per riportare negli Stati Uniti gli americani scomparsi da Israele.

"Dico che faremo tutto ciò che è in nostro potere per trovarli", ha detto in una intervista alla Cbs.

Raid a Gaza, molte vittime – Si registrano "numerose vittime" nei

raid israeliani delle ultime ore sulla Striscia di Gaza, con la costa "presa di mira dal fuoco delle navi". Lo riferiscono i media palestinesi in Cisgiordania.

