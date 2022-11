Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia.

Lo comunica Palazzo Chigi, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a permettere ad Alessia di riabbracciare i familiari, ha informato del rilascio i suoi genitori nel corso di una telefonata.

"Dopo un intenso lavoro diplomatico, oggi la nostra connazionale Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a riportare Alessia dai suoi familiari", ha poi scritto su Twitter la premier.

La giovane italiana era stata trattenuta dalle autorità di Teheran a fine settembre dopo essere stata fermata nel corso delle manifestazioni di protesta per la morte di Mahsa Amini, la ragazza iraniana picchiata a morte dalla “polizia politica” della Repubblica islamica per non aver indossato correttamente il velo.

Già in volo dall'Iran, Piperno atterrerà nelle prossime ore a Ciampino.

