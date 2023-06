Yevgeny Prigozhin dichiara ufficialmente guerra ai vertici militari di Mosca. Il leader del gruppo paramilitare Wagner ha affermato di essere giunto nelle prime ore di questa mattina al quartier generale dell'esercito russo a Rostov, centro chiave per l'assalto russo all'Ucraina, e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto.

«Siamo al quartier generale, sono le 07:30» (6.30 in Italia ndr), ha detto in un video trasmesso su Telegram, «i siti militari di Rostov sono sotto controllo, compreso l'aeroporto». Il quartier generale militare russo a Rostov sul fiume Don è una base logistica chiave per l'offensiva in Ucraina. «Abbiamo preso l'aeroporto sotto controllo in modo che l'aviazione d'attacco non colpisca noi», ha detto Prigozhin.

«Un elicottero russo ha appena aperto il fuoco contro una colonna di civili. È stato abbattuto da unità della Wagner», ha detto Prigozhin in un nuovo messaggio audio. «Stiamo andando avanti e andremo fino alla fine, rovesceremo la leadership militare russa a Mosca».

Il capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov, ha aggiunto, «è scappato da qui quando ha scoperto che ci stavamo avvicinando all'edificio». Le autorità di Rostov hanno invitato i residenti a rimanere a casa.

(Unioneonline/D)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata