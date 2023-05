Seconda giornata di lavori per il G7 e poche ore fa il Giappone ha ufficializzato la presenza a Hiroshima del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Iniziata la sessione plenaria dedicata alla resilienza e alla sicurezza economica e nel pomeriggio si allargherà al confronto con i leader dei Paesi ospiti, invitati dalla presidenza giapponese a rappresentare le prospettive e gli interessi del cosiddetto Sud Globale.

La premier italiana Giorgia Meloni è intervenuta su diversi temi e ha anche proposto di accogliere

l'Unione Africana nel G20, mentre - parlando della Tunisia - ha chiesto «maggiore pragmatismo» e «meno rigidità».

Ai rapporti con i Paesi emergenti e in via di sviluppo sarà dedicato un pranzo di lavoro cui parteciperanno il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, entrambi giunti a Hiroshima nella serata di ieri: l'India quest'anno ha la presidenza di turno del G20 (che si terrà a settembre), e l'Indonesia quella dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean).

Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha invitato come ospiti al vertice anche i leader di Brasile, Corea del Sud, Vietnam, Isole Cook, Comore e Australia. Nel pomeriggio i leader del G7 e dei Paesi ospiti si confronteranno sulle grandi sfide globali (sicurezza alimentare, salute, sviluppo sostenibile e uguaglianze di genere). Seguirà un evento a latere dedicato alla Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), iniziativa che si propone come alternativa alla nuova Via della Seta cinese. In serata un'ultima sessione di lavoro su clima, energia e ambiente, estesa come le precedenti ai rappresentanti dei Paesi e delle organizzazioni internazionali ospiti.

