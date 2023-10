Sono arrivati a Pratica di Mare i due aerei militari Boeing Kc767 attivati dalla Farnesina con a bordo circa 200 italiani che sono rientrati da Israele.

Mentre preoccupano le notizie delle ultime ore che danno come probabilmente rapiti due italo-israeliani. La coppia, marito e moglie, ufficialmente risulta dispersa, era in un kibbutz.

Proseguono intanto gli scontri fra Israele e Hamas, con quest’ultima che si è detta pronta a combattere una lunga guerra usando anche le decine di ostaggi tenuti a Gaza per garantire il rilascio dei palestinesi detenuti in Israele e all'estero, ha detto un funzionario del gruppo militante citato dai media internazionali.

Macabro l’annuncio di rappresaglia sui prigionieri dei miliziani: «Cominceremo a giustiziare pubblicamente un civile israeliano in ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso».

Ali Barakeh, membro della leadership del gruppo in esilio a Beirut, ha affermato che Hamas ha un arsenale di razzi che durerà a lungo. «Ci siamo preparati bene per questa guerra e per affrontare tutti gli scenari, anche quello di una lunga guerra», ha sottolineato Barakeh aggiungendo che Hamas utilizzerà gli ostaggi per garantire il rilascio delle persone detenute nelle carceri israeliane e persino di alcuni palestinesi imprigionati negli Stati Uniti. Barakeh ha spiegato che solo un piccolo numero di alti comandanti all'interno di Gaza era a conoscenza dell'incursione di sabato in Israele e che anche i più stretti alleati del gruppo non erano stati informati in anticipo sui tempi. Ha negato le notizie secondo cui funzionari della sicurezza iraniani avrebbero contribuito a pianificare l'attacco. Tuttavia ha aggiunto che alleati come l'Iran e gli Hezbollah libanesi «si uniranno alla battaglia se Gaza sarà sottoposta ad una guerra di annientamento».

L’Ue: «Rispettare le norme internazionali e proteggere i civili» – «Condanniamo qualsiasi attacco ai civili e richiamiamo il rispetto ai principi universali del diritto internazionale. Israele ha certamente il diritto di difendersi, ma ciò va fatto in linea con il diritto internazionale. Chiediamo il rilascio degli ostaggi e che ci sia accesso a cibo, acqua e medicine. Certamente condanneremo degli atti terroristici che hanno creato tanta sofferenza e non hanno aiutato i palestinesi». Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borell nel corso della conferenza stampa a Muscat al termine del vertice Ue-Paesi del Golfo.

Meloni alla sinagoga di Roma – La premier Giorgia Meloni ha visitato oggi la Sinagoga di Roma per «portare la solidarietà alla comunità ebraica romana e italiana perché nelle scene terribili che arrivano da Israele c'è qualcosa di più di quello che si vede in un normale ma già tragico scenario di guerra. Nella caccia casa per casa ai civili, nel rastrellamento di bambini, giovani c'è l'odio verso l'intero popolo», ha detto Meloni. Aggiungendo che «difendere il diritto all'esistenza e alla difesa di Israele significa difendere questi giovani, questi bambini, queste donne» vittime degli atti di Hamas.

Il mandato a Netanyahu per un governo d'unità – I partiti della maggioranza di governo in Israele hanno dato mandato al premier Benyamin Netanyahu di «costituire un governo di emergenza nazionale» con rappresentanti dell'attuale opposizione. Lo fatto sapere il Likud, il partito del premier. Anche il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir (di Potere ebraico) che prima aveva espresso contrarietà ha infine accettato la linea.

Attacchi a Gaza – Dopo la nuove sirene di allarme che segnalano l'arrivo da Gaza nel sud di Israele, comprese la città di Beersheba e le aree del Negev, l'esercito israeliano sta attualmente conducendo «attacchi su larga scala su obiettivi del terrore di Hamas» nella Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare.

Corridoio umanitario – L'Organizzazione mondiale della salute (Oms) chiede l'apertura di un corridoio umanitario dentro e fuori la Striscia di Gaza, posta sotto assedio totale da parte di Israele. «L'Oms chiede la fine della violenza. È necessario un corridoio umanitario per raggiungere le persone con forniture mediche essenziali», ha detto il portavoce dell'Oms Tarik Jasarevic in una conferenza stampa a Ginevra.

Il monito dell’Onu – L'assedio totale di Gaza è "proibito" dal diritto internazionale umanitario. È il monito delle Nazioni Unite a Israele.

Pronti altri voli per gli italiani – Altri 200 italiani circa saliranno a bordo dei mezzi dell'Aeronautica militare italiana a Tel Aviv. In giornata, dopo l'arrivo di circa 200 persone, sono stati programmati ulteriori due voli con lo stesso aereo militare. Le operazioni disposte dai ministeri Difesa ed Esteri sono gestite dal Coordinamento di vertice interforze in coordinamento con gli uffici del Maeci. Nei prossimi due voli si prevede l'arrivo di 180-200 italiani che atterreranno anch'essi nell'aeroporto militare di Pratica di mare. A fine giornata saranno dunque rientrati da Israele 400 italiani.

Khamenei smentisce il ruolo dell’Iran – La guida suprema della Repubblica islamica di Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha smentito ogni coinvolgimento diretto dell'Iran nell'offensiva di Hamas dalla Striscia di Gaza.

“Sospetta infiltrazione aerea” – L'esercito israeliano ha messo in atto verifiche su una "sospetta infiltrazione aerea" sulle alture del Golan e dell'alta Galilea, probabilmente dal Libano. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui i soldati stanno controllando le aree ed è stato fatto alzare un velivolo israeliano per un ulteriore controllo. Ai residenti di alcune cittadine delle aree coinvolte è stato ordinato di rimanere in casa. L’allarme è poi cessato.

