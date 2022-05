È arrivata nella notte l’intesa sul sesto pacchetto di sanzioni da adottare contro la Russia nell’ambito del vertice dell’Unione europea. Il passaggio principale riguarda lo stop al 90 per centro del petrolio di Mosca entro quest’anno. Come sintetizzato dal tweet postato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, “l’accordo copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un’enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra”.

Gli altri provvedimenti importanti sono quelli dell’esclusione dal sistema Swift per i pagamenti internazionali nei confronti di tre nuove banche russe; l’inserimento del patriarca ortodosso Kirill nella black list; tre emittenti tv messe al bando; stop alle assicurazioni delle navi russe da parte delle compagnie Ue; divieto di fornitura delle compagnie europee per una serie di servizi alle aziende russe.

Le discussioni, cominciate ieri mattina, sono state intense. Anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen non aveva molte speranze sul raggiungimento di un accordo in tempi brevi. Di diverso avviso il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che intendevano raggiungere una definizione del pacchetto entro la giornata.

Fra i temi affrontati, quello della guerra con l’Ucraina e la crisi alimentare. Il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha definito come condizione essenziale quella per cui “Putin non deve vincere”, il leader di Mosca inoltre “non vuole la pace”, ha sottolineato il rappresentante di Roma.

Durante la riunione c’è stato un videocollegamento col presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha lanciato un nuovo appello all’urgenza delle sanzioni.

La giornata di ora in ora:

Ore 15 – Il procuratore della Cpi: “Lavoriamo per aprire un ufficio a Kiev”

Il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha affermato che la Corte penale internazionale sta "attualmente lavorando per aprire un ufficio a Kiev". Karim Khan ha parlato alla conferenza stampa organizzata da Eurojust insieme alla procuratrice generale ucraina, Iryna Venediktova.

Ore 14.05 – Media: “Il Parlamento ucraino ha votato sanzioni contro Kirill”

Il Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha votato per l'imposizione di sanzioni contro il patriarca Kirill. Lo rendono noto fonti parlamentari, riporta la Tass.

Ore 13.10 – Media: “Putin vuole occupare il Donbass entro l'1 luglio”

Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di occupare l'intera regione di Lugansk e Donetsk entro il primo luglio. Lo riporta Channel 24, citando fonti dei servizi segreti ucraini, riferisce Unian.

Ore 12.40 – Un dodicenne e una donna uccisi a Kharkiv in attacco russo

Un bambino di 12 anni e una donna sono stati uccisi questa mattina nel bombardamento russo della regione di Kharkiv. Nelle ultime 24 ore, tre persone sono rimaste uccise e 14 sono rimaste ferite nella regione. Lo riporta Ukrinform.

Ore 12.10 – Mosca: “Sanzioni dettate dall’odio, sono contro il popolo russo”

"Contro chi è tutto questo? Una conclusione rivoltante si impone: queste sanzioni sono dirette proprio contro il popolo russo". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram, come riporta Tass. "Questa conclusione è scoraggiante, ma purtroppo è vera. Ci odiano tutti! Queste decisioni si basano sull'odio verso la Russia, verso i russi, verso tutti i suoi abitanti", ha sottolineato.

Ore 11 – Kiev: 2 militari russi condannati a 11 anni di carcere

Il tribunale ucraino ha condannato due soldati russi a 11 anni e mezzo di reclusione per aver per aver colpito con missili multipli due villaggi nella regione nordorientale di Kharkiv. È la seconda sentenza di Kiev per crimini di guerra dall'inizio dell'invasione russa.

Ore 10.10 – A Severodonetsk 12mila civili intrappolati

Il Consiglio norvegese per i rifugiati ha dichiarato che fino a 12.000 civili rimangono intrappolati e bisognosi di aiuto nella città orientale di Severodonetsk, dove le truppe russe stanno avanzando. "Sono inorridito nel vedere Severodonetsk, la fiorente città dove avevamo il nostro quartier generale operativo, diventare l'epicentro di un altro capitolo della brutale guerra in Ucraina", ha dichiarato Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati, "temiamo che fino a 12.000 civili rimangano intrappolati nel fuoco incrociato della città, senza sufficiente accesso ad acqua, cibo, medicine o elettricità". (

Ore 8.48 – Gazprom sospende le forniture di gas all’Olanda

Il gigante russo del gas Gazprom ha annunciato di aver sospeso le sue forniture del gas verso l'Olanda. Gazprom ha fatto sapere di aver interrotto le forniture di gas all'Olanda dopo che l'azienda olandese GasTerra si è rifiutata di pagare in rubli. "Gazprom ha interrotto del tutto le sue forniture a GasTerra in seguito al mancato pagamento in rubli", ha sottolineato Gazprom in una nota.

Ore 8.28 – I filorussi: “Le navi civili di Mariupol ora sono la nostra flotta”

Alcune navi del porto di Mariupol entreranno a far parte della flotta commerciale della (autoproclamata e filorussa) Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr). Lo ha annunciato il capo della Dpr Denis Pushilin, riportato dall'agenzia russa Interfax. "Alcune delle navi, che si trovavano nel porto quando è iniziata l'operazione speciale, saranno trasferite nella giurisdizione della Dpr. Le decisioni sono già state prese. Queste navi saranno rinominate", ha dichiarato Pushilin. In questo modo, la Repubblica popolare del Donetsk “sarà in grado di formare una propria flotta commerciale.

Ore 7.51 – Le truppe russe avanzano in profondità a Severodonetsk

L'esercito russo è avanzato più in profondità nella città ucraina orientale di Severodonetsk, i combattimenti sono in corso strada per strada. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai citato dai media ucraini. Dopo il bombardamento di un veicolo di evacuazione vicino a Lysychansk, in cui un giornalista francese è rimasto ucciso e diverse persone sono rimaste ferite, l'evacuazione dalla regione di Lugansk è stata interrotta.

Ore 7.22 – Primo cargo partito da Mariupol con un carico di metallo

La prima nave cargo dopo due mesi di blocco dovuto alla guerra ha lasciato il porto di Mariupol, trasporta un carico di metallo. Lo riferisce l'ufficio stampa del Distretto militare meridionale russo citato dalla Tass. È stata la prima nave ad entrare nel porto dopo la fine dei combattimenti a Mariupol. "La nave ha lasciato il porto", ha dichiarato l'ufficio stampa.

