Sembrava un “semplice” scherzo. Un botta e risposta via social. Invece a quanto pare Mark Zuckerberg ed Elon Musk fanno sul serio e stanno davvero progettando una sfida uno contro l’altro sul ring.

Entrambi appassionati di fitness, di boxe e sport da combattimento, i due milionari si erano lanciati provocazioni sul web. Poi i beninformati hanno rilanciato la notizia: la cosa non solo si farà, ma il fondatore di Facebook e il numero uno di Twitter hanno già iniziato ad allenarsi.

Di queste ore l’ulteriore indiscrezione, apparsa su Tmz, sito americano di gossip dallo showbiz: l’incontro tra i due magnati potrebbe tenersi a Roma, nientemeno che al Colosseo.

Secondo quanto riferito da Tmz, infatti, un funzionario del governo italiano avrebbe già contattato l’entourage di Zuckerberg proponendogli la suggestiva location dell’Anfiteatro Flavio, dove nell’antichità combattevano, come è noto, i gladiatori.

«Fonti con conoscenza diretta ci dicono che il Ministro della Cultura di Roma ha contattato Zuckerberg qualche giorno fa per mettere in scena quello che potrebbe essere il più grande combattimento nella storia del mondo nel teatro di combattimento più leggendario della storia», scrive Tmz, ricordando che quasi mai il Colosseo, in età moderna, ha ospitato al suo interno show di grande richiamo, eccezion fatta per un concerto per beneficenza di Paul McCartney nel 2003, davanti a un pubblico esiguo, selezionato (400 persone) e soprattutto disposto a pagare anche 1.500 euro per un posto in prima fila.

