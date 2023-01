La bara del Papa emerito Benedetto XVI è stata chiusa ieri sera con il tradizionale rito e oggi si terrà il funerale.

Il feretro è triplice: ha un primo rivestimento in cipresso, un altro in zinco e uno finale in rovere.

Alle 9.30 il rito sul sagrato di piazza San Pietro poi la tumulazione nelle grotte vaticane con una cerimonia privata.

All'interno del feretro saranno deposte le monete e le medaglie coniate durante il suo pontificato, i pallii e il rogito, un resoconto della sua vita da Papa.

Alle esequie prenderanno parte capi di Stato, teste coronate e leader di altre fedi.

(Unioneonline/s.s.)

