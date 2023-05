Carlo III, primogenito di Elisabetta II, diventa ufficialmente sovrano del Regno Unito.

È finalmente giunto il Coronation Day, che sancisce la salita al trono del nuovo re di casa Windsor, nel corso di una lunga cerimonia trasmessa in diretta, sotto gli occhi del mondo.

Carlo verrà “unto” nell’abbazia di Westminster nel corso di una cerimonia dalla liturgia antica. Al suo fianco, l’inseparabile Camilla.

Lungo il tragitto del re da Buckingham palace all’edificio sacro, migliaia di sudditi in festa, accampati sin da venerdì per non perdersi il corteo.

Duemila gli invitati, tra cui teste coronate, leader mondiali e vip.

Imponente lo schieramento di forze dell’ordine: si parla di 29mila agenti e militari, dispiegati a protezione del corteo reale o di scorta ai dignitari arrivati da tutto il mondo per l’occasione.

(Unioneonline/l.f.)

