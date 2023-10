Oltre cinquanta morti, secondo Hamas, nei raid notturni di Israele nella Striscia di Gaza mentre un attacco aereo sarebbe stato condotto dall'esercito israeliano anche sugli aeroporti di Damasco ed Aleppo.

I soldati israeliani sono sempre più vicini alla Striscia: non appare esserci più alcuna resistenza all'avvio dell'operazione nonostante alcune pressioni internazionali. Il portavoce militare ha detto che le truppe, sia quelle già in servizio sia i riservisti, stanno continuando i preparativi per la «prossima fase della guerra, inclusa l'operazione di terra». In questi giorni - ha spiegato - sono stati «approvati i piani per le attività operative» e i soldati «sono schierati sul campo». E il capo di stato maggiore dell'esercito Heri Halevi è stato ancora più chiaro: «Entreremo a Gaza. Inizieremo una missione operativa e professionale per distruggere gli agenti di Hamas, le infrastrutture di Hamas». «Entreremo e terremo in mente anche le immagini, le scene e i caduti dello Shabbat di due settimane fa».

Ieri intanto, sebbene per poche ore, è stato aperto per la prima volta il valico di Rafah con Gaza: sono entrati i camion degli aiuti umanitari ma non le persone che restano intrappolate nella Striscia senza nessuna possibilità di uscita. Dal valico, la cui apertura è stata ottenuta faticosamente dopo 15 giorni di guerra, sono passati 20 camion, mentre sono stati 30 quelli palestinesi che, caricate le merci dall'altra parte del confine, si sono diretti verso i punti di distribuzione approntati dall'Unrwa (l'agenzia dell'Onu per i profughi) e dalla Mezzaluna Rossa.

Ma non basta: il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha denunciato che «la popolazione di Gaza ha bisogno di un impegno per molto di più: una fornitura continua di aiuti nella misura necessaria. Stiamo lavorando senza sosta con tutte le parti interessate per realizzarlo». Poi dalla Conferenza di pace del Cairo ha invocato «una tregua umanitaria» vista «la catastrofe umanitaria». «Al di là del confine - ha insistito - ci sono due milioni di persone tra cui bambini che necessitano di aiuti».

Conferenza a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni, per poi volare a Tel Aviv e incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu: «Sono felice di essere qui. Ho pensato che fosse molto importante venire qui di persona per portare la solidarietà del governo italiano e del popolo italiano, e per dirti che dalle immagini che abbiamo visto per noi è incredibile quello che è successo due settimane fa. Mostrano qualcosa più di una semplice guerra, mostrano la volontà di cancellare gli ebrei da questa regione ed è un atto di antisemitismo. E dobbiamo combatterlo, oggi come ieri».

