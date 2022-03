Mentre prosegue l'offensiva di Mosca in Ucraina, con bombardamenti nella zona dell'aeroporto civile di Leopoli – la città più “occidentale” del Paese a 70 km dalla Polonia -, nell’area di Lugansk e in quella di Kharkiv, il presidente Usa Joe Biden, nel corso di un colloqui con il presidente cinese Xi Jinping, chiede l’intervento di Pechino per mediare e porre fine al progetto di Vladimir Putin.

Anche perché il Pentagono ha avvertito: “Se la guerra si trascina aumenta il rischio di una minaccia nucleare. Mosca probabilmente farà progressivamente affidamento sul suo deterrente nucleare per proiettare forza sul suo pubblico domestico e all’estero”.

Dal canto proprio, Xi ha detto al leader Usa che “un conflitto non è nell'interesse di nessuno", aggiungendo che Cina e Stati Uniti hanno la “responsabilità di compiere gli sforzi per la pace e la

tranquillità nel mondo".

Intanto, lo stesso Putin è stato protagonista di un bagno di folla a Mosca, per celebrare l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea. Nel suo discorso davanti a migliaia di persone, lo zar ha ribadito che l’offensiva di Mosca è scattata per porre fine al “genocidio” in Donbass e che la Russia “attuerà in Ucraina tutti i suoi piani”.

La diretta del 23esimo giorno di guerra.

Ore 15.20 – Xi: “La guerra non è nell’interesse di nessuno”

"Un conflitto non è nell'interesse di nessuno". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al presidente americano Joe Biden durante la loro conversazione telefonica di oggi. Lo riferisce la Tv cinese.

***

Ore 15 – Da Londra nuove armi a Kiev

Nuova conversazione fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier britannico Boris Johnson nel quadro di una linea diretta telefonica pressoché quotidiana fra i due dall'inizio dell'invasione russa. I due leader si sono sentiti in mattinata, ha riferito Downing Street, per fare il punto della situazione bellica, ma anche dei "negoziati in corso" tra Kiev e Mosca. BoJo ha "reiterato il pieno sostegno del Regno Unito all'Ucraina", ha precisato un portavoce, e ha aggiornato l'interlocutore "sull'ulteriore aiuto letale" britannico in arrivo in termini di armamenti definiti ripetutamente da Londra "difensivi".

***

Ore 14.49 – Nuovo coprifuoco a Kiev

Kiev si avvia ad un'altra notte di coprifuoco. Lo riporta il Kyiv Independent citando l'amministrazione regionale della capitale. Il nuovo coprifuoco scatterà alle 20 di venerdì e resterà in vigore fino alle 7. "La difesa della regione di Kiev continua. Vi chiediamo di accettare il coprifuoco con comprensione. Tali misure sono obbligatorie e mirano alla sicurezza dei residenti", sottolineano in una nota le autorità locali.

***

Ore 14.20 – Bagno di folla per Putin

Migliaia di persone alle celebrazioni allo stadio Luzhniki di Mosca nell’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea. Sul palco, un bagno di folla di Vladimir Putin: “Abbiamo risollevato la Crimea dall’abbandono e ora attueremo i nostri piani sull’Ucraina”, ha detto il leader russo nel suo intervento.

***

Ore 14 – Iniziato il colloqui tra Biden e Xi Jinping

Al via il colloquio telefonico di vertice tra il presidente Usa Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping. Secondo indiscrezioni Washington chiederò a Pechino di mediare presso Mosca per la fine del conflitto.

***

Ore 13.50 – Diplomatici russi espulsi dai Paesi baltici

I tre Paesi baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, hanno espulso in totale dieci diplomatici russi a causa della crisi in Ucraina. Lo hanno comunicato fonti ufficiali di Riga.

***

Ore 13.37 – Biden a Xi: “Fermi il progetto di Putin”

Nel corso della telefonata di oggi, Joe Biden chiederà a Xi Jinping di usare la sua influenza con il

presidente russo Vladimir Putin affinché Mosca "metta fine a questa orribile guerra". Lo riferisce Bloomberg citando le parole del vice segretario di Stato Usa Wendy Sherman alla Msnbc. Washington, ha proseguito Sherman, auspicano che la Cina scelga "il lato giusto della Storia".

***

Ore 13 – Draghi: “Rilanciare il piano per la Difesa Ue”

"Nel vertice di oggi abbiamo confermato una piena convergenza anche sul ruolo della Bussola

Strategica (ovvero il piano per la Difesa adottato dall’Ue come contributo al percorso verso una difesa europea. La guerra in Ucraina ha dimostrato come sia diventato un obiettivo essenziale, da perseguire in tempi molto rapidi e fondamentale, in piena complementarietà con la Nato. Una difesa europea più forte rende la Nato più forte". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sanchez, con il primo ministro della Repubblica portoghese, Antonio Costa, e il primo ministro della Repubblica ellenica, Kyriakos Mitsotakis.

***

Ore 12.35 – Allo studio quinto pacchetto di sanzioni Ue

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha parlato con l'Alto rappresentante Ue Josep Borrel con cui ha discusso di un nuovo pacchetto di sanzioni da parte dell'Ue. Lo riferisce lo stesso Kuleba su Twitter. "Ho parlato con Borrell. Abbiamo discusso della preparazione del quinto pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia. Le pressioni continueranno ad aumentare finché sarà necessario per fermare la barbarie russa. Abbiamo anche discusso della protezione e dell'aiuto per gli ucraini, che sono fuggiti dalle bombe russe in Ue", ha scritto.

***

Ore 12.15 – Kharkiv, mercato ancora in fiamme

A Kharkiv i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare i spegnere il vasto incendio divampato nella notte nel mercato di Barabashova colpito dai missili russi. Lo riporta la Cnn, che cita il servizio regionale di emergenza. Il mercato è il più grande dell'Ucraina orientale e uno dei più grandi al mondo. Nell'incendio, oltre ai padiglioni commerciali sono stati parzialmente danneggiati anche due edifici residenziali.

***

Ore 12 – Europarlamento vieta ingresso a diplomatici russi e bielorussi

Da oggi diplomatici e funzionari di Russia e Bielorussia non potranno più entrare all'Europarlamento. Per loro "non c'è più posto nella casa della democrazia", ha annunciato su twitter la presidente del Pe Roberta Metsola.

***

Ore 11.25 – Polonia chiede missione di peacekeeping alla Nato

Il governo polacco si prepara a presentare l'idea di una missione di mantenimento della pace in Ucraina al vertice della Nato e al Consiglio europeo. Lo ha affermato il portavoce del governo polacco Piotr Mueller, citato dall'agenzia Pap e ripreso da Unian.

Mueller ha osservato che questa non è una missione che dovrebbe entrare in conflitto diretto con Mosca. "Deve essere installato in luoghi che non sono attualmente occupati dalla Russia per inviare un chiaro segnale che non siamo d'accordo con i crimini di guerra", ha detto Mueller.

***

Ore 10.50 – Putin: “Noi pronti a soluzioni, Kiev temporeggia”

Il presidente russo Vladimir Putin ha sentito il cancelliere tedesco Olaf Scholz e gli ha detto che Mosca è pronta a continuare a cercare soluzioni nel colloqui con l'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Tass citando il Cremlino. Putin ha detto a Scholz che Kiev temporeggia e avanza proposte sempre più irrealistiche alle negoziazioni.

***

Ore 10.45 – Attacco nel Donetsk, morti e feriti

Due persone sono rimaste uccise e sei ferite in un attacco aereo russo a Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk. Lo riporta The Kyiv Independent. L'attacco ha colpito un edificio residenziale e una struttura amministrativa, secondo Pavlo Kyrylenko, capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk.

***

Ore 10.35 – Oltre 2 milioni di rifugiati in Polonia

Il numero di rifugiati ucraini arrivati in Polonia per fuggire dall'invasione russa ha superato i due milioni. Lo riferiscono le guardie di frontiera polacche. "Oggi alle 9 il numero di rifugiati dall'Ucraina ha superato i due milioni. La maggior parte di loro sono donne con bambini. I funzionari della guardia di frontiera sono i primi polacchi ad aiutarli dopo che hanno attraversato il confine", hanno scrittosu Twitter.

***

Ore 10.25 – Lavrov: “Non chiudiamo la porta all’Occidente”

"La Russia non chiude la porta all'Occidente, ma non lo considera un partner affidabile". Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov, citato dalla Tass.

***

Ore 10.05 – Colpiti asili e scuola a Kiev

"Il nemico continua ad attaccare la capitale. Stamane la zona residenziale nel distretto di Podolsk è stata bombardata dagli orchi che hanno colpito sei case, asili nido e una scuola. Una persona è morta, 19 sono rimaste ferite, inclusi quattro bambini. Sul posto stanno operando i soccorritori e i medici". Lo ha detto il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, che ha postato un video su Telegram nel quale, indossando un giubbotto antiproiettili, mostra i palazzi distrutti dagli attacchi

***

Ore 9.50 – Missile abbattuto cade su un palazzo a Kiev, almeno un morto

Un missile colpito dalla contraerea ucraina è precipitato su un palazzo residenziale nel quartiere di Podil, a Kiev, provocando un incendio con almeno un morto e quattro feriti. Lo si apprende dalla Cnn.

***

Ore 9.25 – “In Ucraina ancora 326 italiani”

In Ucraina su circa 2.000 italiani presenti all'inizio della guerra ne sono rimasti 326 "e credo che anche in queste ore continueranno a diminuire", e l'unità di crisi della Farnesina "sta lavorando ogni giorno per portarli via". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, allo Speciale Tg1.

"Ci sono alcune città, come Kherson e Mariupol, dalle quali per riuscire a portare via gli italiani servono le condizioni di sicurezza, altrimenti è meglio che restino lì nelle condizioni di sicurezza migliori".

***

Ore 9.05 – Di Maio: “Putin fa solo credere di volere la pace”

E' sotto gli occhi di tutti una cosa: ormai 10 giorni fa Zelensky ha fatto un'apertura a Putin, ma dall'altra parte stiamo vedendo una Russia che cerca soltanto di far credere che vuole un accordo di pace, ma continua a colpire non solo obiettivi militari ma presidi civili. Sono d'accordo con il segretario di Stato Usa Antony Blinken che ieri ha detto che Putin non sembra voler la pace". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio a Speciale Tg1.

***

Ore 8.40 – Si combatte nel centro di Mariupol

Combattimenti sono in corso nel centro della città assediata di Mariupol, nell'est dell'Ucraina: lo afferma il ministero della Difesa russo.

***

Ore 8.10 – Sindaco Leopoli: “Non risultano vittime”

"Al momento non risulta alcuna vittima" nell'attacco alla zona dell'aeroporto internazionale di Leopoli. Lo ha affermato il sindaco della città Andriy Sadovyi sul suo canale Telegram. Il primo cittadino di Leopoli ha spiegato che l'attacco missilistico ha colpito una fabbrica per la riparazione degli aerei, la cui attività, tuttavia, era stata sospesa.

***

Ore 7.50 – Leopoli, obiettivo dell’attacco una fabbrica

L'obiettivo dell'attacco sferrato all'alba nella zona dell'aeroporto internazionale di Leopoli potrebbe essere una fabbrica di velivoli situata in prossimità dello scalo internazionale della città. Lo spiegano fonti del governo dell'Oblast di Leopoli sui propri canali telegram.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata