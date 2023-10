Fonti palestinesi affermano che il presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen) incontrerà domani il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita in Medio Oriente.

La conferma sull’imminenza dell’importante confronto arriva anche dall’account X del segretario generale del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussein Al-Sheikh. «Nell'ambito dell'impegno profuso 24 ore su 24 dalla leadership palestinese per fermare questa guerra devastante e nel quadro dello sforzo congiunto tra Giordania e Palestina», scrive, «Abbas si incontra oggi ad Amman con il re Abdullah. Domani il presidente incontrerà anche il segretario di Stato americano Blinken».

Il rappresentante del governo Usa oggi si trova in Israele dove incontrerà il premier Benyamin Netanyahu, membri del governo e il presidente Isaac Herzog. Secondo i media, Blinken vedrà anche i familiari degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas e portati a Gaza.

Nella notte intanto non si sono interrotti i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, in reazione al sanguinario attacco sferrato da Hamas sabato mattina: il numero delle vittime resta imprecisato – si parla di 50 decessi e oltre 250 feriti – come è impossibile dare numeri sui morti sul fronte palestinese a seguito degli attacchi delle forze armate di Gerusalemme, che mantengono 300mila uomini schierati al confine palestinese.

L’evoluzione del conflitto resta un’incognita. Si muovono intanto le diplomazie. «La Cina ha bisogno di assumere "un atteggiamento più equilibrato" sul conflitto tra Israele e Hamas». Lo afferma l'ambasciatrice israeliana a Pechino, lrit Ben-Abba, in un'intervista a Bloomberg Tv, anticipando che Zhai Jun, l'inviato cinese per il Medio Oriente, dovrebbe avere oggi colloqui con la parte israeliana, dopo le telefonate di martedì

e mercoledì avute, rispettivamente, con quelle egiziana e palestinese. «L'inviato speciale cinese avrà una conversazione telefonica con la parte israeliana», ha detto la diplomatica, secondo cui Pechino potrebbe parlare oggi della vicenda nel briefing quotidiano del ministero degli Esteri.

Le notizie del 12 ottobre

La richiesta alla Germania. Israele ha chiesto alla Germania munizioni per le navi da guerra a causa degli attacchi terroristici di Hamas: il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius lo ha dichiarato stamattina a margine di una riunione della Nato a Bruxelles come scrive la Dpa. All'agenzia tedesca risulta che sono state richieste anche sacche di sangue per trasfusioni e giubbotti antiproiettile. Le richieste saranno ora discusse con Israele, ha detto Pistorius dichiarandi: «Siamo al fianco degli israeliani».

