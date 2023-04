Nel giorno della famosa «caccia alle uova pasquali» alla Casa Bianca, una tradizione americana che risale alla fine del 1800, e dopo giorni di basso profilo dopo il Trump show, Joe Biden ruba la scena dichiarando la sua intenzione di correre alle prossime presidenziali.

Ancora non un annuncio ufficiale ma di certo un deciso passo in più verso la ricandidatura al 2024. «Prevedo di partecipare ad almeno altre due o tre Easter Egg Roll, forse anche cinque o sei, che diamine!», ha scherzato Biden ai microfoni di Nbc con la first Lady Jill al suo fianco poco prima di dare il via al gioco delle uova per centinaia di bambini nei giardini della Casa Bianca. E poi, con un tono più serio, ha aggiunto: «Prevedo di correre nel 2024 ma non sono ancora pronto ad annunciarlo». Che il presidente più anziano della storia americana, 80 anni compiuti lo scorso novembre, abbia intenzione di ricandidarsi non è un segreto. La sua portavoce, Karine Jean-Pierre, lo dichiara ogni volta che i giornalisti le fanno una domanda sull'argomento durante il briefing e pare che da mesi i principali consiglieri di Biden abbiano iniziato a preparare la campagna.

La voce più autorevole in questo senso è stata la moglie e più stretta consigliera del presidente, Jill, che in un'intervista esclusiva all'Associated Press lo scorso febbraio, ha confermato che la decisione è ormai presa e resta semplicemente da trovare il momento e il luogo per annunciarla. Tuttavia non è chiaro quando ciò potrebbe avvenire. Secondo le speculazioni dei media il presidente dovrebbe fare la dichiarazione ufficiale in estate o all'inizio dell'autunno. D'altra parte, anche nel 2020 aspettò fino all'aprile del 2019 per iniziare la campagna, molto in ritardo rispetto ai suoi rivali democratici. In questo caso, a parte l'età avanzata e i sondaggi che indicano che la maggior parte degli elettori dem preferirebbe un altro candidato, Biden deve tenere soprattutto in considerazione il fattore 'T'.

Contro Trump, già sconfitto una volta, il presidente uscente ha più chance di vittoria. Ma dopo l'incriminazione a New York per il caso Stormy Daniels e la altre indagini a carico del tycoon che stanno arrivando all'epilogo, Georgia in testa, non è più scontato che sarà lui il candidato dei repubblicani per il 2024. E' anche per questo che Biden e il suo entourage prendono tempo e altri potenziali candidati democratici esitano a scendere in campo. Finora si sono fatti avanti soltanto il no-vax Robert F. Kennedy Jr, nipote del presidente Jfk e figlio di Bob Kennedy, e la scrittrice Marianne Williamson. Non certo due pesi massimi del partito che, al di là di qualche voce fuori dal coro, dovrebbe schierarsi compatto dietro Biden una volta ufficialiazzata la sua corsa.

Secondo quanto rivelato da fonti della Casa Bianca al New York Times a breve dovrebbe essere annunciata la scelta, tra Atlanta, Chicago e New York, della sede per la convention democratica 2024, mentre per il quartier generale del presidente potrebbe essere scelta Filadelfia, come nel 2020, oppure il Delaware, il buen retiro della famiglia Biden.

