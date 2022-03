Tragico incidente a La Louvière, in Belgio, dove intorno alle 5 del mattino un’auto si è scagliata contro la folla radunata per la celebrazione del Carnevale, a Strépy-Bracquegnies.

Il bilancio provvisorio sale a sei morti, 12 feriti gravi e una ventina di feriti leggeri.

“Un’auto che procedeva a gran velocità – ha spiegato il sindaco Gobert – si è scagliata contro la folla radunata per assistere alla festa. Il conducente in seguito ha proseguito il suo percorso, ma è stato intercettato”.

Secondo i media locali un “sospetto” sarebbe già stato fermato e interrogato.

Il comune ha fatto scattare il proprio piano di emergenza comunale. "Abbiamo messo a disposizione delle famiglie il palazzetto dello sport comunale ed è stato attivato anche il servizio di assistenza alle vittime", ha spiegato Gobert.

La città di La Louvière aveva ufficialmente lanciato il periodo del carnevale all'inizio di marzo dopo l'alleggerimento delle regole legate alla pandemia, con il passaggio in codice giallo.

Il carnevale di Strépy-Bracquegnies doveva iniziare il 20 marzo con la tradizionale raccolta dei Gilles, in cui i partecipanti passano di casa in casa, e continuare il 21 e 22 marzo.

"Stavo camminando, mi sono girato e ho visto un'auto schiantarsi sulla folla. È arrivata molto velocemente e non ha frenato. Ha continuato la sua corsa e ha travolto un personaggio in maschera 100 metri più avanti. Sono corso dietro alla macchina, ma è andata avanti senza fermarsi e non sono riuscito a raggiungerla", il racconto di un testimone.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata