Dure reazioni in tutto il mondo dopo l’assalto al Parlamento di Brasilia da parte dei sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro.

Negli Usa il deputato democratico Joaquin Castro, membro della commissione affari esteri della Camera, ha detto alla Cnn che Bolsonaro ha usato «il copione di Trump per ispirare i terroristi domestici per tentare di prendere il governo». «Ora Bolsonaro è in Florida, ma dovrebbe essere estradato in Brasile. Gli Usa non devono dare rifugio a quest'uomo autoritario che ha ispirato il terrorismo domestico in Brasile», ha aggiunto Castro.

Anche la deputata dem Alexandria Ocasio-Cortez non usa giri di parole, chiedendo anch’essa a Washington di consegnare Bolsonaro alle autorità brasiliane: «Quasi due anni dopo che il Capitol è stato attaccato da fascisti, vediamo i movimenti fascisti all'estero tentare di fare la stessa cosa in Brasile».

Intanto, mentre salgono a oltre 1.200 le persone arrestate, reazioni all’assalto – molto simile a quello messo in atto a Capitol Hill nel gennaio 2021 dai sostenitori di Donald Trump dopo l’elezione di Joe Biden – anche dall’Unione Europea.

«Condanno fermamente l'assalto alla democrazia in Brasile. È una grande preoccupazione per tutti noi, difensori della democrazia. Il mio pieno sostegno al Presidente Lula, che è stato eletto in modo libero e correttamente», ha twittato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

