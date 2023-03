Putin spaventa il mondo, dopo l’annuncio del Cremlino intenazionato a posizionare armi tattiche nucleari e aerei in grado di trasportarle sul territorio dell’alleata Bielorussia.

Un annuncio che ha suscitato l’immediata, dura reazione delle autorità ucraine in guerra con Mosca. «La Russia sta tenendo Minsk come ostaggio nucleare», ha scritto su Twitter il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov.

Secondo l'Istituto americano per lo studio della guerra, il presidente russo probabilmente voleva schierare armi nucleari in Bielorussia anche prima dell'invasione dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022. Tuttavia, secondo gli analisti del centro studi statunitense, Putin ha poi deciso di far coincidere il dispiegamento di queste armi a Minsk con l'avvio di una nuova campagna d'informazione volta ad intimidire l'Ucraina ed i Paesi dell'Ue.

Sempre secondo il rapporto dell’Istituto, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko aveva suggerito a Mosca di collocare armi nucleari sul territorio del Paese già dal 30 novembre 2021, tanto che nel febbraio 2022 Minsk aveva annullato la clausola costituzionale che garantiva lo status neutrale della Bielorussia.

Nel frattempo, in queste ore proprio Vladimir Putin è tornato a puntare l’indice contro l’Occidente: «Sono gli analisti occidentali, non noi, a dire che l'Occidente sta iniziando a costruire un nuovo asse simile a quello creato negli anni '30 dal regime nazista in Germania, quello fascista in Italia e il Giappone militarista», le parole del leader russo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata