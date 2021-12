Grande paura a Parigi, dove un uomo armato di coltello, "conosciuto per problemi psichiatrici" ha preso in ostaggio due donne in un negozio nel 12° arrondissement. Già esclusa l’ipotesi terrorismo.

Il sequestratore, "di una cinquantina d'anni", tiene le due donne in ostaggio in una boutique nel quartiere della Bastiglia, dove è stata inviata la Brigata di ricerca e intervento della questura, ha detto la stessa fonte.

Secondo il sito internet del quotidiano Le Parisien, l'uomo si trova all'interno del negozio insieme alle due donne in ostaggio e avrebbe chiuso la saracinesca.

Tra le richieste avanzate alla polizia, quella di essere messo in contatto con il ministro della Giustizia, Gérald Darmanin e di poter parlare con un negoziatore della Brigata di Ricerca ed intervento (Bri) della polizia francese.

Secondo il vicesindaco di zona, Emmanuel Grégoire, la zona dove le due donne sono in ostaggio è nel "settore di Aligre", non lontano dalla centralissima piazza della Bastiglia. Su Twitter, Grégoire invita la cittadinanza ad "evitare l'area e a seguire le indicazioni della prefettura di polizia".

Un ampio perimetro di sicurezza è stato innalzato tra il Faubourg Saint-Antoine et la rue Crozatier, spiega un testimone residente nel quartiere, citato dalla France Presse.

Per l'intervento sono stati mobilitati decine di poliziotti e militari della forza antiterrorismo.

(Unioneonline/v.l.)

