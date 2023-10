Resta altissima l’allerta terrorismo in Europa, dopo l’attentato di Bruxelles e dopo quello compiuto ad Arras, in Francia, con l’uccisione di un professore di liceo.

Nuove minacce sono arrivate proprio in Francia, inerenti la presenza di ordigni in diversi aeroporti del Paese, che sono stati evacuati per verifiche.

L’allerta ha riguardato in particolare gli scali di Lille, Lione e Tolosa. Il traffico aereo è stato bloccato per consentire i controlli.

Allarme anche all'aeroporto di Nizza, per un bagaglio abbandonato che è stato prontamente rimosso.

