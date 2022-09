Alla morte della regina Elisabetta II il trono d’Inghilterra spetta al suo figlio primogenito Carlo, principe di Galles, che a 74 anni assume il nome di Carlo III.

Quattro i figli avuti dalla sovrana con il marito Filippo di Mountbatten – oltre a Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo -, ma in base alla consuetudine, solo il primo ha il diritto di raccogliere lo scettro.

Secondo nella linea di successione è invece il primogenito di Carlo e lady Diana, William, che sarà dunque chiamato a regnare alla morte del padre o in caso di abdicazione.

Quanto al terzo in linea di successione, non è Harry, secondogenito di Carlo e fratello di William - che tra l’altro ha anche deciso, dopo le nozze con Meghan Markel, di rinunciare allo status di reale – bensì il primogenito di William e Kate Middleton, ovvero il principino George.

A seguire gli altri due figli del duca di Cambridge, ovvero Charlotte e il terzogenito Louis.

"La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia", le prime parole di Carlo diventato re.

"So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo", ha aggiunto. “Sarà di conforto la consapevolezza dell'affetto e

del rispetto provato per la regina".

(Unioneonline/l.f.)

