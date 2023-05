No fly zone e tiratori scelti: Roma accoglie tra massime misure di sicurezza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Il leader, atterrato all'aeroporto di Ciampino e accolto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha incontrato per primo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Un onore averla qui a Roma – ha detto Mattarella ricevendolo al Quirinale -. Ho chiesto di incontrarla nuovamente dopo il nostro colloquio di anni addietro anche se in questa condizione diversa, noi siamo pienamente al vostro fianco. Benvenuto presidente». Il Capo dello Stato si è spesso espresso apertamente sulla necessità di sostenere l'Ucraina nella guerra contro l'invasore anche con l'invio di armi.

PALAZZO CHIGI – Il tema delle forniture sarà sul tavolo dell'incontro tra il leader ucraino e la premier Giorgia Meloni, il secondo in meno di tre mesi dopo la visita a Kiev della presidente del Consiglio alla vigilia del primo anniversario dell'attacco russo. Nell'attesa dell'invio del sistema di difesa aerea Samp-T - per il quale l'Italia ha addestrato un gruppo di militari ucraini -, è possibile che Zelensky reiteri da Roma la richiesta ai partner occidentali per gli aerei da caccia. Dopo un faccia a faccia di circa mezz'ora con Meloni, l'incontro sarà poi allargato alle due delegazioni.

VATICANO – Nel pomeriggio Zelensky andrà anche da Papa Francesco, nel pieno di quella "missione di pace" avviata dal Vaticano ma dai contorni ancora del tutto riservati. La stessa Santa Sede continua a parlare di un incontro "possibile", anche perché basterebbe una parola di troppo o un segnale frainteso per ostacolare qualunque tentativo di aprire un canale di dialogo tra Kiev e Mosca.

Citando fonti vaticane, l'agenzia russa Tass ha puntualizzato che l'eventuale incontro tra Zelensky e il Papa «non è direttamente legato» alla missione annunciata dal Pontefice sul volo di ritorno dall'Ungheria nei giorni scorsi. «È un'iniziativa speciale e per adesso rimane non pubblica», ha ribadito la fonte vaticana all'agenzia di Mosca sottolineando che Zelensky ha fatto richiesta di essere ricevuto da Francesco «solo alcuni giorni fa» e che il Papa è solito incontrare abitualmente capi di Stato che ne facciano richiesta in occasione delle loro visite nella capitale italiana.

IN GERMANIA – Zelensky concluderà la sua giornata romana con un'intervista in diretta tv alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, prima di volare in Germania. Anche Berlino ha infatti rafforzato le proprie misure di sicurezza, senza tuttavia confermare ufficialmente l'imminente visita del presidente ucraino che, stando a indiscrezioni di stampa, domenica mattina sarà ricevuto dal cancelliere Olaf Scholz e dal presidente Frank-Walter Steinmeier. Per poi recarsi ad Aquisgrana per ricevere il Premio Carlo Magno conferito quest'anno al popolo ucraino e al suo presidente.

