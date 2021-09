Due morti e nove feriti è il drammatico bilancio della tromba d’aria che ieri si è abbattuta su Pantelleria. Almeno quattro le persone in condizioni gravi: nella notte dovevano essere portate a Palermo ma non è stato possibile per via del maltempo che ancora non dà tregua.

LE VITTIME – Le salme del vigile di Giovanni Errera, 47 anni, e di Francesco Valenza, di 86, in nottata sono state trasferite nella camera mortuaria dell'ospedale. Errera, vigile del fuoco presso il distaccamento dell'isola del Trapanese, al momento della tragedia era fuori servizio, a bordo del suo fuoristrada; Valenza invece era un pensionato. Entrambi viaggiavano sulla strada costiera di contrada Campobello.

I SOCCORSI – E’ stata una notte lunga e difficile per i soccorritori, che hanno dovuto trovare le auto spazzate via dal vento e risalire ai proprietari ed eventuali feriti. Una vettura è finita in una casa in contrada Campobello, la zona dove è avvenuto il disastro.

Al lavoro una squadra di sei vigili del fuoco del gruppo Urban search and rescue (Usar), specializzati per il soccorso in scenari catastrofici e nella ricerca delle persone scomparse. A trasportarli dall'aeroporto di Trapani-Birgi è stato un elicottero dell'82° Centro Csar (Combat search and rescue - Ricerca e soccorso) di Trapani. Tra i sei pompieri che hanno raggiunto l'isola ci sono anche alcuni componenti del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale).

Si cercano adesso eventuali dispersi, con vigili del fuoco, carabinieri e volontari.

I DANNI – La protezione civile regionale questa mattina farà un sopralluogo per la conta dei danni. Fino a ieri sera le case danneggiate, i caratteristici dammusi di origine araba, erano quattro; oggi dopo i sopralluoghi si farà un primo bilancio.

"Esprimiamo a nome di tutto il consiglio comunale - dice il presidente del consiglio comunale Erik Vallini - il più profondo dolore per questa assurda tragedia che ha colpito la nostra comunità. Ci stringiamo con un grande abbraccio alle famiglie e a coloro che in questo momento sono in un letto d'ospedale. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che in queste ore si sono prodigati a prestare i soccorsi".

Il sindaco Vincenzo Campo ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Stasera era previsto il concerto di Fabio Concato, ovviamente annullato.

