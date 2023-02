Tragico naufragio al largo della Calabria.

Un barcone carico di migranti che cercavano di raggiungere l’Italia si è spezzato in due finendo contro uno scoglio a causa del mare molto agitato: decine di persone sono morte, i cadaveri sono stati trasportati dalle onde sulla spiaggia di Cutro, in provincia di Crotone, in località «Steccato».

Almeno trenta le vittime (tra cui anche un neonato di pochi mesi, un bambino di 3 anni e un altro di 7) ma il bilancio è provvisorio perché molti corpi sono ancora in mare. Circa cinquanta finora i sopravvissuti, hanno raccontato che sul peschereccio erano in 250.

L’imbarcazione era partita dalla Turchia, a bordo migranti provenienti da Iran, Afghanistan e Pakistan.

Sul posto polizia, carabinieri, personale del 118 e della Croce rossa.

