«Non trasformiamo una questione giudiziaria, regolata da norme nazionali ed europee ben definite, in un caso politico, che regala titoloni sui giornali ma non fa il bene della signora Salis».

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani questa mattina nell’informativa urgente alla Camera sul caso di Ilaria Salis.

«Agire con discrezione e gradualità è nell’interesse primario del detenuto», ha aggiunto Tajani, ricordando i casi di alessia Piperno, in carcere in Iran, e di Patrick Zaki. «Il governo continuerà a lavorare, magari senza clamore ma con impegno e determinazione per difendere la dignità di Ilaria Salis e di tutti i detenuti italiani all’estero».

«Ci siamo occupati del caso ben prima che scoppiasse la polemica», ha aggiunto il vicepremier, che afferma di aver ricordato al suo omologo ungherese che «la detenuta era stata lungamente sottoposta ad un regime di custodia cautelare che ne aveva limitato fortemente le possibilità d'interazione con l'esterno. E ho sottolineato che il Governo italiano esige il rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalle norme europee, in sintonia con la nostra civiltà giuridica. Ho inoltre sottolineato l'auspicio di una revisione del regime di custodia cautelare, concedendo alla detenuta misure alternative».

Proprio «grazie all’azione di sensibilizzazione condotta dalla nostra diplomazia la Salis ha ottenuto un miglioramento delle condizioni detentive, dall’ora d’aria alle condizioni igieniche fino all’effettiva ricezione del denaro inviatole, come lei stessa ha confermato in una lettera».

Per Tajani la richiesta di sostituzione della misura cautelare presso l’ambasciata italiana «non è possibile per motivi di sicurezza, l’ambasciata non è luogo idoneo all’esecuzione di misure coercitive, non ha la struttura né la legittimazione a sostituirsi ad un domicilio privato come luogo di detenzione». Nell’ambasciata, ha sottolineato il ministro degli Esteri, «ci sono carte segrete, non è possibile avere un detenuto libero in giro, c’è un problema di sicurezza nazionale».

Per Tajani l’unica via percorribile è il rispetto delle regole, che prevedono che «per chiedere i domiciliari in Italia devi prima chiederli e ottenerli nel Paese che esercita la giurisdizione». Dunque il primo passo secondo il vicepremier dovrebbe essere la richiesta di domiciliari in Ungheria: «Idea – sottolinea il leader forzista – condivisa anche dal legale ungherese ma, stando a quanto riportano le agenzie, non dalla famiglia di Ilaria Salis».

Non sono mancati momenti di tensione in Aula, diversi i battibecchi e i richiami al regolamento, tanto che la vicepresidente di turno Anna Ascani è dovuta intervenire a più riprese per richiamare i colleghi.

«Finora l’attività politico diplomatica finalizzata ad evitare a una nostra concittadina trattamenti disumani e degradanti è stata praticamente nulla», l’attacco di Andrea Orlando (Pd). «Ci sono le ragioni del diritto che noi vogliamo siano garantite ad Ilaria Salis. Le ragioni del rispetto della Cedu che l'Ungheria è accusata di disattendere. E per questo vi esortiamo a prendere l'iniziativa che sino a qui non avete preso. Se lo farete troverete tutta la nostra collaborazione».

Il vicepresidente M5s Riccardo Ricciardi ha evidenziato le contraddizioni nell’intervento di Tajani: «Il 30 gennaio dichiara di non avere notizie di trattamenti di detenzioni particolari, e oggi ci viene a fare l’elenco di come eravate informati. Quando l’ha detta la bugia, il 30 gennaio o oggi?».

Intervento «pavido», l’affondo di Angelo Bonelli di Avs: «Avete paura e timore di fronte a un Paese che, in tema di diritti e rapporto politica-giustizia, è stato ampiamente sanzionato dall’Europa e dalla Corte di Giustizia. Non volete intervenire, perché per voi è un caso politico, perché avete paura di disturbare Orban. Non per noi, per noi è un caso di rispetto dei diritti umani».

Battibecco tra Peppe Provenzano (Pd) e Tajani quando il ministro ha parlato dei problemi di sicurezza di una detenzione domiciliare in ambasciata. «Quali sarebbero? Avete paura che in ambasciata ci siano dei neonazisti?». «Parliamo di documenti ufficiali», ha ribattuto Tajani. La controreplica di Provenzano: «Non avevate la stessa preoccupazione con la documentazione segreta del ministero della giustizia», chiaro riferimento al caso Delmastro e a quegli atti segreti su Cospito diffusi per screditare il Pd.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata