Una bambina di 5 anni è morta in ospedale in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto oggi, poco dopo le 12, a Vigevano (Pavia).

Secondo quanto ricostruito, la bimba era seduta sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un'altra vettura. Lo schianto è stato violentissimo, al punto che la piccola è stata sbalzata fuori dal finestrino aperto.

Sul posto, dopo l’allarme, sono subito giunti gli operatori del 118.

Tutte e tre le persone coinvolte nell'incidente, la bambina e i due conducenti, sono state portate in ospedale, due a Vigevano e uno al San Matteo di Pavia. I tentativi dei medici di salvare la vita alla piccola sono purtroppo risultati inutili.

