Scontri tra oltre 300 tifosi di Napoli e Roma in autostrada.

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdichiana e Arezzo, in direzione di Firenze, Autostrade per l’Italia segnala 13 chilometri di coda «per una manifestazione messa in atto da un gruppo di tifosi in prossimità dell'area di servizio Badia Al Pino».

A quanto si apprende c’è un ferito, portato all'ospedale di Arezzo.

All'origine degli scontri l'agguato teso da un gruppo di ultrà del Napoli - in viaggio verso Genova per la gara contro la Sampdoria - ai romanisti in transito per raggiungere San Siro per il match contro il Milan: ne è nato poi un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni. La polizia, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, ha bloccato anche il traffico autostradale, da poco ripreso. In corso l'identificazione di tifosi romanisti e napoletani.

Nella stessa area di servizio, sedici anni fa, fu ferito a morte Gabriele Sandri, supporter della Lazio. Accadde l'11 novembre 2007: l'agente Luigi Spaccarotella sparò un colpo di pistola nel tentativo di disperdere gli scontri tra tifosi juventini e laziali. Il proiettile raggiunse il 26enne Gabriele Sandri che si trovava nell'area di servizio in attesa di alcuni amici per raggiungere Milano per il match Inter-Lazio.

(Unioneonline/D)

