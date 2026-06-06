Roma, rubata la lapide della tomba di Gigi ProiettiIgnoti in azione al cimitero del Verano. Al vaglio le immagini della videosorveglianza
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Ignoti nel pomeriggio hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti, presso il Cimitero Monumentale del Verano a Roma.
Ama, azienda che gestisce il cimitero, ha immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti e si è attivata con le forze dell'ordine, fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.
«L'azienda – fa sapere una nota – assicurerà la massima collaborazione agli investigatori per il pieno accertamento dei fatti e l'individuazione dei responsabili».
La lapide era stata posta al Verano subito dopo la sepoltura dell’artista, scomparso nel 2020.
(Unioneonline)