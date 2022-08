Ha perso il controllo della sua auto travolgendo e uccidendo un ragazzino di 15 anni che era con amici sulla pista ciclabile, stava conducendo a mano la sua bici.

La tragedia è avvenuta alle 2.30 di notte a Porcia (Pordenone), alla guida dell’auto c’era una cittadina americana, una giovane militare di 20 anni in servizio alla base di Aviano: è stata arrestata per omicidio stradale. Si è subito fermata a soccorrere il ragazzino, poi, sotto choc, è stata portata in ambulanza all'ospedale di Pordenone.

La vittima è Giovanni Zanier, che viveva con la famiglia a Pordenone. Miracolosamente ill3esi gli amici che erano con lui.

La donna ha perso il controllo della vettura affrontando una rotatoria, è andata a finire sulla pista ciclabile e ha travolto il ragazzino, che nell'impatto è stato sbalzato a una decina di metri di distanza.

Sul posto i Vigili del fuoco, un’ambulanza e un elicottero. Quando i sanitari sono arrivati sul posto il piccolo era ancora vivo, ma la corsa contro il tempo è stata vana: il 15enne è morto nel tragitto verso il Pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone.

