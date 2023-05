«Su 365 giorni dell'anno, il governo doveva convocare il Consiglio dei ministri proprio oggi? Oggi è la festa del lavoro, non è la festa del governo. Rivendico il valore di questa giornata. Il governo deve pensare al lavoro tutti i giorni dell'anno, non solo il primo maggio».

Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, oggi alla manifestazione a Potenza, commenta la decisione della premier Giorgia Meloni di riunire il suo esecutivo proprio oggi.

La segretaria del Pd Elly Schlein è invece in Sicilia, a Piana degli Albanesi in provincia di Palermo, al corteo con destinazione Portella della Ginestra. Si ricorda così il 76° anniversario della strage compiuta dalla banda guidata da Salvatore Giuliano che costò la vita a undici persone riunite per la festa dei lavoratori.

A sfilare anche Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli torturati e fucilati dai fascisti nel 1943 nel poligono di Reggio Emilia. Sfilano anche i giornalisti.

Duemila persone in piazza della Scala a Milano al tradizionale corteo del Primo maggio mentre a Torino sono state incendiate bandiere degli Stati Uniti e della Nato.

