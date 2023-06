Femminicidio a Roma, dove una donna è stata uccisa con due colpi di pistola alla testa davanti al portone del suo palazzo, in via Rosario Nicolò. Si tratta di un’agente di Polizia in servizio alla Camera dei Deputati: Paola Romano di 58 anni.

A sparare è stato un suo collega, che poi si è allontanato in auto, ha raggiunto via Nino Tamassia e si è tolto la vita.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

(Unioneonline/l.f.)

