Colpita da un infarto nelle ultime settimane di gravidanza, è arrivata da Monopoli al Pronto soccorso del Policlinico di Bari dove i medici hanno deciso di far nascere la piccola con un parto cesareo, trattando poi e solo in un secondo momento la mamma.

Un’operazione riuscita, con le due pazienti che stanno adesso entrambe bene.

"La procedura normale - spiega il direttore di Cardiologia ospedaliera, Carlo D'Agostino - avrebbe richiesto l'esecuzione di una immediata angioplastica coronarica con il posizionamento di stent e l'utilizzo di alte dosi di farmaci antiaggreganti piastrinici. Ma per la signora, con una gravidanza quasi a termine, una terapia antiaggregante spinta avrebbe costituito un grave rischio di emorragia nel corso del parto".

La giovane mamma aveva un’ostruzione di una delle arterie coronarie, dovuto a dissezione della parete. Una "condizione estremamente rara che può verificarsi in corso di gravidanza, specie in presenza di altre patologie".

L’INTERVENTO – In circa 15 minuti si è riunito un team multidisciplinare per condividere il percorso più opportuno. Il parto non è stato effettuato nelle abituali sale operatorie ma nella sala del laboratorio di emodinamica del reparto cardiologico, con gli emodinamisti della cardiologia ospedaliera e i cardiochirurghi pronti ad intervenire in qualsiasi fase del parto.

La mamma è stata trattata e sorvegliata cardiologicamente nei minuti e nei giorni successivi al parto nell'unità di terapia intensiva cardiologica ospedaliera (UTIC) del Policlinico, la sua bambina è stata ricoverata in neonatologia.

Dopo pochi giorni le due sono potute rientrare felicemente a casa.

(Unioneonline/v.l.)

