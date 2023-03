I vigili del fuoco questa mattina hanno trovato il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo di migranti coinvolti nel naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro. Non aveva più di tre anni.

Il corpo si trovava in mare a pochi metri dalla spiaggia e non, come emerso in un primo momento, in riva. Si tratta del 15esimo minore trovato morto, della 69esima vittima accertata della tragedia.

Intanto la Procura di Crotone si chiede se Guardia Costiera e Guardia di Finanza abbiano fatto tutto il possibile. Perché è stata attivata una procedura di polizia di frontiera e non è stato chiamato l'evento Sar di ricerca e soccorso? Ed eventuali mancanze sono penalmente rilevanti?

«Guardia Costiera codardamente coinvolta in una squallida battaglia politica», tuona intanto Matteo Salvini, dal cui ministero dipende il corpo. «Nessuno tocchi la guardia costiera: le regole di ingaggio le determina l'Europa e sono uguali per tutti i salvataggi», gli fa eco il viceministro allo stesso dicastero Edoardo Rixi.

Nel mirino finiscono i «filtri politici posti prima dei soccorsi» che, spiega l’ammiraglio Vittorio Alessandro, «hanno cambiato il sistema dei salvataggi, attribuendo un ruolo più penetrante al Viminale». Trasformazioni «sicuramente introdotte con i decreti Salvini (durante il Conte I, ndr), ma già all’epoca del ministro Minniti si è aperto un fronte su questo nuovo andamento delle cose».

Chiara Cardoletti, rapprensentante Unhcr per l’Italia, sottolinea che il mezzo «ha attraversato tre Paesi prima di arrivare in Italia, bisogna chiedersi come mai nessuno è intervenuto prima».

Al vaglio della magistratura sono finite tutte le comunicazioni tra Gdf e Guardia Costiera. Il procuratore Giuseppe Capoccia forse già lunedì, insieme al pm Pasquale Festa, firmerà la delega ai carabinieri per acquisire le carte e dare sostanza al secondo filone di indagine. Quello per chiarire se ci sono state lacune nei soccorsi e se sono penalmente rilevanti.

© Riproduzione riservata