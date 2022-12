Un medico è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito con un machete nel parcheggio del Policlinico San Donato, nell'hinterland di Milano.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'aggressione è avvenuta durante una lite per questioni di viabilità.

La vittima, che è in pericolo di vita, è stata trasportata all'ospedale San Raffaele per essere operata in neurochirurgia. I carabinieri stanno cercando l'aggressore.

Stando alle prime informazioni, il medico – un chirurgo di 74 anni – era uscito dall’ospedale per spostare la sua auto e avrebbe visto un’altra vettura tamponare la propria.

Si è così innescato un diverbio, al culmine del quale l’altro automobilista ha preso un machete, colpendolo più volte alla testa, prima di darsi alla fuga.

Poi l’allarme, i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine per cercare di rintracciare l’aggressore.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata