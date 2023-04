«Speriamo che la persona che avrà i tuoi intensi occhi, che hai voluto donare, veda il futuro meno devastante. Ciao adorabile e fragile Amanuel». Così Lino Banfi, che dai social ha voluto ricordare il pronipote Amanuel, morto suicida ad appena 18 anni e dopo la decisione dei genitori di procedere all’espianto delle cornee.

Un dolore immenso per l’attore 86enne, che proprio di recente è stato segnato da un altro lutto, la morte della moglie e compagna di una vita, Lucia Zagaria.

Il giovane Amanuel, secondo quanto ricostruito, si è lanciato nel vuoto dal settimo piano di casa a Vimodrone, nel comune di Milano. Quando i soccorritori sono sopraggiunti era ancora vivo, ma in condizioni gravissime. Poi la corsa disperata verso il pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele, dove per lui non c’è stato nulla da fare.

Il 18enne era figlio adottivo di Michele e nipote di Nicola Lagrasta, che è cognato di Lino Banfi.

